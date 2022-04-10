Bacalhau que Chora: veja como fazer petisco de cebolas recheadas

Retire o miolo das cebolas e reserve. Separe as cebolas ocas para rechear.

Em uma panela, regue o fundo com um fio de azeite, coloque os miolos das cebolas e o bacalhau. Acrescente mais um pouco de azeite por cima e deixe cozinhar, mexendo levemente até desfiar e a cebola dourar. Se durante o processo achar necessário, acrescente um pouco de água. Se houver excesso de líquido, retire antes do próximo passo.

Adicione a batata cozida, misture bem e tempere com a noz moscada ralada e as azeitonas picadas. Misture até formar um purê e reserve.

Recheie cada cebola começando com uma camada de bacalhau, em seguida uma de requeijão e uma outra de bacalhau.

Cubra as cebolas com as fatias de muçarela e decore com azeitona e pimenta biquinho.