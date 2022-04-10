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Bacalhau que Chora: veja como fazer petisco de cebolas recheadas

Receita criada no Bar do Genézio, em Poços de Caldas/MG, contém ainda batata, azeitona e requeijão cremoso tipo catupiry
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 02:00

Petisco Bacalhau que Chora
Petisco é feito com bacalhau desfiado, batata, cebola e catupiry  Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Já ouviu falar em Bacalhau que Chora? É um petisco feito de cebolas recheadas e gratinadas criado pelo Bar do Genezio, em Poços de Caldas-MG.
O churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas no Youtube, criou uma versão deliciosa para ser preparada no forno de casa. Confira a seguir! 

BACALHAU QUE CHORA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
  • 500g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 1kg de batata inglesa cozida e amassada 
  • 12 azeitonas pretas picadas
  • 8 cebolas brancas grandes (remova o miolo de cada uma e reserve)
  • 5 colheres (sopa) de requeijão cremoso ou catupiry
  • 5 fatias de queijo muçarela
  • Noz moscada
  • Orégano
  • Pimenta biquinho (para decorar)
  • Azeite 
MODO DE PREPARO:
  1. Retire o miolo das cebolas e reserve. Separe as cebolas ocas para rechear.
  2. Em uma panela, regue o fundo com um fio de azeite, coloque os miolos das cebolas e o bacalhau. Acrescente mais um pouco de azeite por cima e deixe cozinhar, mexendo levemente até desfiar e a cebola dourar. Se durante o processo achar necessário, acrescente um pouco de água. Se houver excesso de líquido, retire antes do próximo passo.  
  3. Adicione a batata cozida, misture bem e tempere com a noz moscada ralada e as azeitonas picadas. Misture até formar um purê e reserve.
  4. Recheie cada cebola começando com uma camada de bacalhau, em seguida uma de requeijão e uma outra de bacalhau. 
  5. Cubra as cebolas com as fatias de muçarela e decore com azeitona e pimenta biquinho.
  6. Leve ao forno para gratinar.
Fonte: Churrasqueadas. Veja mais em leia.ag/receitas.

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