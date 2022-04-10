Bacalhau que Chora: veja como fazer petisco de cebolas recheadas

Já ouviu falar em Bacalhau que Chora? É um petisco feito de cebolas recheadas e gratinadas criado pelo Bar do Genezio, em Poços de Caldas-MG.
O churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas no Youtube, criou uma versão deliciosa para ser preparada no forno de casa. Confira a seguir!
BACALHAU QUE CHORA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 500g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 1kg de batata inglesa cozida e amassada
- 12 azeitonas pretas picadas
- 8 cebolas brancas grandes (remova o miolo de cada uma e reserve)
- 5 colheres (sopa) de requeijão cremoso ou catupiry
- 5 fatias de queijo muçarela
- Noz moscada
- Orégano
- Pimenta biquinho (para decorar)
- Azeite
MODO DE PREPARO:
- Retire o miolo das cebolas e reserve. Separe as cebolas ocas para rechear.
- Em uma panela, regue o fundo com um fio de azeite, coloque os miolos das cebolas e o bacalhau. Acrescente mais um pouco de azeite por cima e deixe cozinhar, mexendo levemente até desfiar e a cebola dourar. Se durante o processo achar necessário, acrescente um pouco de água. Se houver excesso de líquido, retire antes do próximo passo.
- Adicione a batata cozida, misture bem e tempere com a noz moscada ralada e as azeitonas picadas. Misture até formar um purê e reserve.
- Recheie cada cebola começando com uma camada de bacalhau, em seguida uma de requeijão e uma outra de bacalhau.
- Cubra as cebolas com as fatias de muçarela e decore com azeitona e pimenta biquinho.
- Leve ao forno para gratinar.
Fonte: Churrasqueadas. Veja mais em leia.ag/receitas.