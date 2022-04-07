Padaria artesanal de Vitória abre filial e anuncia expansão

Focaccia de tomate cereja e manjericão: queridinha na vitrine Crédito: Vitor Jubini

Quando a padeira Luciana Jucá abriu sua primeira loja em Vitória, a Jucá Padaria Artesanal, um novo estilo de panificação ganhava força por aqui. Era agosto de 2018 e os chamados pães de fermentação natural, que hoje estão à venda em grandes redes e até mercados, eram feitos apenas sob encomenda.

Já com planos de expandir futuramente para Vila Velha e Serra, Luciana inaugurou nesta terça (5) sua primeira filial, na Praia do Canto, em um espaço pequeno e com formato "to go" (pedidos para viagem e ausência de mesas para atendimento no local). A unidade fica próximo a outras duas padarias de referência na Capital, a Odara e a do Empório Joaquim.

A padeira Luciana Jucá comanda a produção Crédito: Vitor Jubini

Na nova Jucá, a vitrine terá toda a linha de pães, minibolos e folhados fermentados naturalmente, mas a carta de sanduíches só estará disponível na matriz, na Mata da Praia.

Os famosos pães de aipim e sourdough (R$ 20 cada um), focaccia de tomate cereja e manjericão (R$ 22) e bolinho de banana com caramelo salgado e castanha-do-Pará (R$ 14) estão garantidos. Funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 19h, e aos sábados, das 9h às 17h. Rua Elesbão Linhares, 50, loja 5.

COLOMBA E OUTRAS DELÍCIAS MAIS

O cardápio da Semana Santa no centro gastronômico Delli Food Hall, em Vila Velha, traz entre os destaques a colomba pascal (pão recheado típico desta época e semelhante ao panetone). Com frutas cítricas e gotas de chocolate (R$ 49,90 o quilo), a colomba também sai por encomenda, assim como as tortas capixaba, de bacalhau e de palmito (a partir de R$ 54,95/500g).

A colomba pascal custa R$ 49.90 o quilo Crédito: Premium/Divulgação

Os pedidos serão recebidos até 13/04 e os produtos deverão ser retirados na loja, que fica na Rua Ceará, 225, ao lado do posto Moby Dick, na Praia da Costa (27) 99238-5916.

TUDO SOBRE BEM-CASADO

A Grão Escola Gourmet, em Jardim da Penha, Vitória, abriu inscrições para a "Oficina de Bem-casados, Bem Vividos e Bem-nascidos", com a chef confeiteira Evelize Fraga.

No curso será possível aprender a fazer massa para bem-casados, além de métodos de batida de massas, caldas para banho, recheios (de doce de leite e cremoso de nozes) e diversas outras técnicas.

A chef confeiteira Evelize Fraga Crédito: Grão Escola Gourmet/Divulgação