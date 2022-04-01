Vila Velha ganha hamburgueria especializada em smash burger

A partir da próxima segunda-feira, 4 de abril, às 18h, começa a funcionar na Praia da Costa a Golzin Smash Burger, nova hamburgueria de Luiz Felipe Torezani, chef e idealizador do GolBurger (que agora se chama GolBurger & Cozinha). A proposta da casa é enxuta, tanto no ambiente quanto nos preços dos produtos.

No pequeno salão há um balcão com seis assentos, e o deque externo conta com sete lugares. No cardápio, as entradas e sandubas custam de R$ 12,90 (fritas) a R$ 37,90 (combo de fritas + refrigerante + hambúrguer). A sobremesa será sorvete com toppings à escolha.

Rômulo Mendonça: carne, queijo, alface, tomate, cebola, picles e molho da casa Crédito: Mariana Bragança

A convite de Torezani, visitamos o local esta semana, em um dos testes pré-abertura, e provamos chicken fingers (tiras de frango empanado/R$ 19,90), fritas (R$ 12,90) e o burger Rômulo Mendonça, com duas carnes (50g cada uma), american cheese, alface, tomate, cebola roxa, picles e molho (R$ 25,90).

O hambúrguer da casa segue o estilo smash burger, em que a carne é moldada em bola e esmagada na chapa. “Os smashs são carnes de 70 a 100g, já os ultra smashs ficam em torno de 40 a 60g. Para o Golzin escolhemos dois ultra-smashs de 50g cada, que quando prensados criam uma crostinha ao redor, dando crocância e suculência ao hambúrguer”, explica o chef.

A nova hamburgueria fica na rua lateral do GolBurger Crédito: Evelize Calmon

A Golzin funcionará de terça a domingo, das 18h às 23h, e terá delivery a partir da segunda semana de funcionamento, pelo aplicativo Americanas Delivery. Rua Inácio Higino, 277, loja 3, Praia da Costa. (27) 3191-0945.

CHEFS REUNIDOS EM IRIRI

Nos dias 8, 9 e 10 de abril, o restaurante Recanto da Pedra, em Iriri, Anchieta, servirá um menu especial assinado pelos chefs Mariana Guerra e André Cicilioti. Um dos destaques é a salada com homus de beterraba, iogurte de wasabi e mix de sementes (R$ 35), servida como entrada.

Chefs André Cicilioti e Mariana Guerra assinam menu especial em Iriri Crédito: Reprodução Instagram/@andrecicilioti

Polvo à lagareiro, arroz cremoso com castanhas e maionese de abacate (R$ 95) e Bacalhau à la Guida, com batatas, brócolis e pimentões salteados no azeite de alho (R$ 120), são opções de prato (ambos individuais). Reservas e mais informações: (28) 99955-1599.

BISCOITO CRIATIVO

Conhecida pelos gelatos e doces envoltos em "nuvem" de algodão doce, a Dona Nuvem lançou uma linha de Páscoa com ovos de chocolate e sorvetes, pirulitos e biscoitos temáticos. Um dos destaques é o jogo da velha comestível, em que o tabuleiro é um maxi cookie em forma de cenoura e as 12 peças são coelhinhos de açúcar (R$ 32).

O maxi biscoito Jogo da Velha foi criado especialmente para a Páscoa Crédito: Dona Nuvem/Divulgação

Os produtos já estão à venda na doceria e cafeteria, que funciona de terça a domingo na Rua Joaquim Lírio, 189, Praia do Canto (shopping Plaza Praia).

GELADINHO DE PÁSCOA

A colomba pascal serviu de inspiração para um novo gelato na Bacio di Latte, criado especialmente para a Páscoa. O sabor, que fica disponível até 22 de abril nas lojas e no delivery (iFood), combina pedaços de colomba (pão doce semelhante ao panettone) a doce de leite e nuts caramelizadas.

Gelato Colomba Pascal: em cartaz até 22/04 Crédito: Bacio di Latte/Divulgação