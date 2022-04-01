Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Vila Velha ganha hamburgueria especializada em smash burger

Golzin Smash é a nova casa do chef Luiz Felipe Torezani, criador do GolBurger. Veja também: menu especial no Recanto da Pedra e novidades de Páscoa na Dona Nuvem e na Bacio di Latte
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 18:53

A partir da próxima segunda-feira, 4 de abril, às 18h, começa a funcionar na Praia da Costa a Golzin Smash Burger, nova hamburgueria de Luiz Felipe Torezani, chef e idealizador do GolBurger (que agora se chama GolBurger & Cozinha). A proposta da casa é enxuta, tanto no ambiente quanto nos preços dos produtos.
No pequeno salão há um balcão com seis assentos, e o deque externo conta com sete lugares. No cardápio, as entradas e sandubas custam de R$ 12,90 (fritas) a R$ 37,90 (combo de fritas + refrigerante + hambúrguer). A sobremesa será sorvete com toppings à escolha. 
Sanduíche do Golzin Smash Burger, em Vila Velha
Rômulo Mendonça: carne, queijo, alface, tomate, cebola, picles e molho da casa Crédito: Mariana Bragança
A convite de Torezani, visitamos o local esta semana, em um dos testes pré-abertura, e provamos chicken fingers (tiras de frango empanado/R$ 19,90), fritas (R$ 12,90) e o burger Rômulo Mendonçacom duas carnes (50g cada uma), american cheese, alface, tomate, cebola roxa, picles e molho (R$ 25,90).  
O hambúrguer da casa segue o estilo smash burger, em que a carne é moldada em bola e esmagada na chapa. “Os smashs são carnes de 70 a 100g, já os ultra smashs ficam em torno de 40 a 60g. Para o Golzin escolhemos dois ultra-smashs de 50g cada, que quando prensados criam uma crostinha ao redor, dando crocância e suculência ao hambúrguer”, explica o chef.
Fachada da hamburgueria Golzin Smash Burger, em Vila Velha
A nova hamburgueria fica na rua lateral do GolBurger Crédito: Evelize Calmon
A Golzin funcionará de terça a domingo, das 18h às 23h, e terá delivery a partir da segunda semana de funcionamento, pelo aplicativo Americanas Delivery. Rua Inácio Higino, 277, loja 3, Praia da Costa. (27) 3191-0945. 

CHEFS REUNIDOS EM IRIRI

Nos dias 8, 9 e 10 de abril, o restaurante Recanto da Pedra, em Iriri, Anchieta, servirá um menu especial assinado pelos chefs Mariana Guerra e André Cicilioti. Um dos destaques é a salada com homus de beterraba, iogurte de wasabi e mix de sementes (R$ 35), servida como entrada. 
Chefs André Cicilioti e Mariana Guerra cozinham juntos do restaurante Recanto da Pedra, em Anchieta
Chefs André Cicilioti e Mariana Guerra assinam menu especial em Iriri Crédito: Reprodução Instagram/@andrecicilioti
Polvo à lagareiro, arroz cremoso com castanhas e maionese de abacate (R$ 95) e Bacalhau à la Guida, com batatas, brócolis e pimentões salteados no azeite de alho (R$ 120), são opções de prato (ambos individuais). Reservas e mais informações: (28) 99955-1599.

BISCOITO CRIATIVO

Conhecida pelos gelatos e doces envoltos em "nuvem" de algodão doce, a Dona Nuvem lançou uma linha de Páscoa com ovos de chocolate e sorvetes, pirulitos e biscoitos temáticos. Um dos destaques é o jogo da velha comestível, em que o tabuleiro é um maxi cookie em forma de cenoura e as 12 peças são coelhinhos de açúcar  (R$ 32). 
Maxi biscoito Jogo da Velha, lançamento para a Páscoa 2022 na gelateria Dona Nuvem
O maxi biscoito Jogo da Velha foi criado especialmente para a Páscoa Crédito: Dona Nuvem/Divulgação
Os produtos já estão à venda na doceria e cafeteria, que funciona de terça a domingo na Rua Joaquim Lírio, 189, Praia do Canto (shopping Plaza Praia). 

GELADINHO DE PÁSCOA

A colomba pascal serviu de inspiração para um novo gelato na Bacio di Latte, criado especialmente para a Páscoa. O sabor, que fica disponível até 22 de abril nas lojas e no delivery (iFood), combina pedaços de colomba (pão doce semelhante ao panettone) a doce de leite e nuts caramelizadas.
Gelato Colomba Pascal da rede de sorveterias Bacio di Latte
Gelato Colomba Pascal: em cartaz até 22/04 Crédito: Bacio di Latte/Divulgação
Quanto: a partir de R$ 15,90 (copinho ou casquinha). No Espírito Santo, a rede tem unidades em Vitória (Shopping Vitória) e Vila Velha (shoppings Vila Velha e Praia da Costa).

Veja Também

Santa Teresa Gourmet: festival gastronômico divulga programação

Veja lista com 17 ovos de chocolate para presentear na Páscoa

Novo restaurante japonês de Vitória aposta na sofisticação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados