Veja lista com 17 ovos de chocolate para presentear na Páscoa

Ovos lançados este ano pela doceria Maria Merengue, na Serra Crédito: Camila Luz

Chegamos à temporada mais doce do ano e, faltando poucas semanas para o domingo de Páscoa, as encomendas de ovos e doces inspirados no coelhinho já começaram. E antes de se deliciar com a lista que HZ preparou, fique sabendo que a Páscoa 2022 trouxe novidades irresistíveis para os capixabas, tanto nos recheios como nas embalagens.

Reunimos 17 desses lançamentos, todos artesanais, dos clássicos ovos de colher aos coelhinhos feitos de brownie. Os produtos pesquisados custam a partir de R$ 70 e contemplam Grande Vitória e interior do Estado.

PARA QUEM AMA PAVÊ DE AMENDOIM

Em sua primeira Páscoa, a Mi Doce Vida, em Vitória, traz como opção o ovo de colher Pacumê, versão da sobremesa mais vendida pela confeiteira Mirella Merçon: o pavê de amendoim. A casca de chocolate branco vem recheada com pavê e crocantes de amendoim. Quanto: R$ 125 (350g), em embalagem de acrílico que inclui uma colher. Encomendas: (27) 99912-7580.

Ovo Pacumê contém crocante de amendoim banhado em chocolate branco Crédito: Alex Gouvea

COELHINHOS DE BROWNIE

Sucesso no ano passado, os coelhos de brownie da Luara Galante Confeitaria, em Vitória, voltaram ainda mais charmosos para a Páscoa 2022. Feitos com chocolate belga, eles pesam aproximadamente 410g e têm 17 centímetros de comprimento. Cada um dos quatro sabores custa R$ 99.

Destaque para o Amandine com creme de limão siciliano, biscoito de amêndoa, brigadeiro branco, gotas de chocolate branco e macaron de brigadeiro e para a Baronne, que contém doce de leite de banana com canela e farofa doce de nozes e castanha de caju. Encomendas: (27) 99928-5840, até 10/04.

Os coelhos de brownie são feitos com chocolate belga e decorados com macarons Crédito: Luara Galante

DOÇURAS NA TOCA DO COELHO

Em Colina de Laranjeiras, Serra, a doceria Maria Merengue lançou um cardápio com seis ovos em formatos especiais. Um deles é o Toca de Macarons, com casca texturizada de chocolate ao leite e quatro macarons em seu interior (R$ 119, com 380g aproximadamente). Encomendas: (27) 99279-0203, até 7/04.

Casca do ovo Toca de Macarons é de chocolate ao leite Crédito: Camila Luz

RECHEIO CREMOSO E GELADINHO

O ovo gelado de Ferrero Rocher é a grande novidade da Páscoa na Caroline Campos Doceria, que tem lojas em Cariacica, Vitória e Serra. Na doçura, uma das cascas é recheada com creme de chocolate e castanhas coberto com bombons. Quanto: R$ 100 (500g). Encomendas: (27) 99252-4848, até 12/04.

Ovo gelado de Ferrero Rocher pesa 500 gramas Crédito: Caroline Campos/Divulgação

VEGANO E SEM GLÚTEN

Versão do pão de mel isenta de glúten, lactose e ingredientes com origem animal, o Pão de Céu é um cartão de visitas na Thaís Góis Cozinha Especial, em Vitória. Para a Páscoa, a doceria desenvolveu o formato ovo de colher, com casca de chocolate 70% cacau e recheio de doce de leite e especiarias (R$ 145/300g). Encomendas: (27) 99816-1828, até 8/04.

Ovo Pão de Céu: opção vegana para comer de colher Crédito: Daniel Góis

FARTURA DE BOMBOM

Lançamento da confeiteira Juliana Souza, da Doces da Ju, o ovo de colher com casca de Oreo (chocolate branco e biscoito) e recheio de bombom Ouro Branco com Nutella é uma pedida em Vitória por R$ 70 (350g). Também disponível com 500g (R$ 85). Encomendas: (27) 99232-8301, até 12/04.

Ovo de colher com Ouro Branco custa a partir de R$ 70 Crédito: Doces da Ju/Divulgação

GOSTINHO DE CHAMPANHE

Amor com Açúcar Pâtisserie, em Vila Velha. Decorado com suspiros, brigadeiros e macaron, o doce custa R$ 135 (aproximadamente 500g). Encomendas: (27) 99688-9981. CLUBE A GAZETA: veja os benefícios. Casca de chocolate branco crocante recheada com ganache de champanhe e geleia de frutas vermelhas: este é um dos ovos de colher lançados pela, em Vila Velha. Decorado com suspiros, brigadeiros e macaron, o doce custa R$ 135 (aproximadamente 500g).(27) 99688-9981.

Ovo de colher com ganache de champanhe e geleia de frutas vermelhas Crédito: Debora Benaim

TRIO DE GOSTOSURAS

Em Vitória, uma dica de presente é o trio de miniovos de colher com os lançamentos da confeiteira Monique Monteiro para a Páscoa. Os sabores são: S'more (chocolate meio amargo, marshmallow, chocolate dark 70% e biscoito), Caramel Crunch (chocolate gold, caramelo, brigadeiro ao leite e Sucrilhos caramelizados) e Coconut Passion (chocolate branco, caramelo de maracujá e crocante de coco).

O trio de miniovos, acompanhado de colher descartável e sacola presenteável, sai a R$ 137, com aproximadamente 450g. Encomendas: (27) 99755-7721, até 16/04.

Trio de miniovos de colher: S'more, Caramel Crunch e Coconut Passion Crédito: Rodrigo Gavini

NA ONDA DOS BENTÔ CAKES

A febre dos bentô cakes, minibolos de marmita decorados com desenhos e memes ou frases irreverentes, também marca presença na Páscoa. Na Cakes & Bakes Family, em Vitória, o ovo Bentô conta com sete tipos de recheio: brigadeiro, chocolate branco, doce de leite, Ninho, Nutella, paçoca e Oreo.

O mimo está disponível para pedidos em dois tamanhos R$ 80 (250g) e R$ 130 (500g). Encomendas: (27) 99297-9654, até 13/04.

Ovo Bentô: decoração divertida é tendência na Páscoa Crédito: Cakes and Bakes/Divulgação

CHOCOLATE COM AVELÃ

A versão ovo de Páscoa do bombom Ferrero Rocher é destaque na Doçuras da Tay, em Vila Velha. São duas bandas recheadas com Nutella e chocolate belga envolvidas por uma generosa camada de chocolate com avelãs (R$ 97, com aproximadamente 400g). Encomendas: (27) 99583-3810, até 13/04.

Ovo Ferrero Trufado: recheio tentador Crédito: Doçuras da Tay/Divulgação

DECORADO COM FRUTAS FRESCAS

Lançado em 2021, o ovo Red Velvet da doceria Cake Pote, em Vitória, deve repetir o sucesso nesta Páscoa. Sua casca é de chocolate branco e o recheio, à base de cream cheese e compota artesanal de frutas vermelhas, é decorado com bolo vermelho e frutinhas frescas. Quanto: R$ 95,99 (500g). Encomendas: (27) 99931-7905.

Ovo Red Velvet é decorado com frutas e pedaços de bolo Crédito: Cake Pote/Divulgação

SALGADINHO E CROCANTE

Lançamento da Ilha Pâtisserie, o ovo de colher recheado com brownie, musse de café, caramelo crocante e flor de sal está entre as opções para a Páscoa em Vitória. Quanto: R$ 76,90 (com aproximadamente 400g). Encomendas: (27) 99224-1085, até 12/04.

Ovo de colher feito de brownie, café, caramelo crocante e flor de sal Crédito: Ilha Pâtisserie/Divulgação

DA ÁRVORE À BARRA

A chocolateria artesanal Ana Bandeira, em Vitória, lançou três ovos nesta temporada: um de chocolate 40% cacau ao leite maltado com crocante de castanha-de-caju caramelizada; outro de chocolate branco com nibs de cacau; e um terceiro de chocolate 70% com laranja cristalizada e macadâmia.

tree to bar (da árvore à barra). CLUBE A GAZETA: veja os benefícios. De cada sabor, serão vendidos os tamanhos médio (R$ 110/280g) e grande (R$ 200/600g). A empresa produz chocolates com sementes de cacau de sua própria plantação, no sistema conhecido como(da árvore à barra). Compre os produtos

Ovo de chocolate 70% com laranja e macadâmia é lançamento Crédito: Ana Bandeira/Divulgação

CHOCOLATE PURO DAS MONTANHAS

Em Pedra Azul, a fábrica de chocolates Ocakau (antigo Atelier do Chocolate) traz entre as novidades o ovo de chocolate ao leite com cumaru e coco queimado (R$ 196/500g). O chocolate da marca é bean to bar - "da semente à barra", ou seja, de produção própria a partir de amêndoas de cacau selecionadas. Pedidos: (27) 99518-3919.

Chocolate com cumaru e coco queimado: novidade para a Páscoa 2022 Crédito: Fabricio Sthel

POESIA EM FORMA DE DOCE

A confeiteira Milena Almeida, que produz doces em Vila Velha, lançou nesta Páscoa os ovos de corte Poesia, cujo visual é uma atração à parte.

Um deles tem casca de chocolate branco recheada com ganache de limão, caramelo e biscoito amanteigado com sabor de limão. Com duas bandas recheadas e peso aproximado de 560g, a doçura custa R$ 120. Encomendas: (27) 99873-3053.

Ovo Poesia de limão com caramelo e massa de biscoito amanteigado Crédito: Milena Almeida/Instagram

RECHEIO DE PAÇOCA COM CARAMELO

Mombee faz sucesso na Páscoa com seus ovos recheados. O queridinho dos clientes é o Paçoca com Caramelo: ovo inteiro com duas bandas de chocolate amargo recheadas com ganache de paçoca e caramelo salgado e seladas com casquinha de chocolate e amendoim (R$ 137/370g). Encomendas: encomende aqui. Em Aracruz, afaz sucesso na Páscoa com seus ovos recheados. O queridinho dos clientes é o Paçoca com Caramelo: ovo inteiro com duas bandas de chocolate amargo recheadas com ganache de paçoca e caramelo salgado e seladas com casquinha de chocolate e amendoim (R$ 137/370g).

Paçoca com Caramelo: ovo inteiro com duas bandas recheadas Crédito: Vilarejo Fotografias

CASQUINHA DE AÇÚCAR

Uma das sobremesas mais amadas da confeitaria francesa, o crème brûlée, ganhou uma versão incrementada na Páscoa da Perry Confeitaria, para comer de colher.

Na casca de chocolate belga branco, o recheio de brigadeiro de baunilha é mesclado a geleia caseira de frutas vermelhas, e por cima vem a clássica casquinha de açúcar caramelizado. Quanto: R$ 105 (340g). Encomendas: (27) 99316-9316, até 9/04.