Ovo de Páscoa de travessa é uma sobremesa fácil e irresistível

Falta menos de um mês para a Páscoa e os tradicionais ovos de chocolate já estão por aí, lotando as gôndolas dos supermercados e as prateleiras das lojas especializadas na iguaria mais consumida nesta época do ano.
Para entrar no clima da Semana Santa, ou até mesmo tentar uma grana extra produzindo doces por encomenda, confira o passo-a-passo de uma sobremesa diferente, simples de fazer e totalmente irresistível: ovo de Páscoa de travessa. Bora fazer?
OVO DE PÁSCOA DE TRAVESSA
INGREDIENTES:
- Creme escuro:
- 150g de chocolate ao leite picado
- 100g de chocolate meio amargo picado
- 1 xícara (chá) de creme de avelã
- 1 lata de creme de leite
- 100g de chocolate branco para decorar
- Creme branco:
- 1 lata de leite condensado
- 1 colher (chá) de manteiga com sal
- 1/2 xícara (chá) de castanha-de-caju torrada e triturada
- 1 lata de creme de leite
- Cobertura:
- 150g de chocolate ao leite picado
MODO DE PREPARO:
- Para o creme branco, despeje em uma panela o leite condensado, a manteiga e a castanha triturada e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar.
- Após iniciada a fervura, cozinhe por três minutos.
- Desligue, deixe esfriar e misture o creme de leite.
- Para o creme escuro, misture o chocolate ao leite com o chocolate meio amargo e derreta em banho-maria.
- Junte o creme de avelã e o creme de leite, mexendo até homogeneizar.
- Faça uma camada no fundo de um refratário pequeno com metade desse creme.
- Espalhe o creme branco e cubra com o restante do creme escuro.
- Para a cobertura, derreta o chocolate ao leite em banho-maria e espalhe sobre o creme escuro.
- Leve à geladeira por duas horas ou até secar e formar uma casquinha.
- Derreta o chocolate branco em banho-maria e decore formando riscos diagonais. Sirva em seguida.
Fonte: supermercados Mambo.