Como fazer cueca virada, um biscoito doce bem brasileiro

A massinha fofinha, frita, coberta com açúcar e canela do grostoli, ou cueca virada, é perfeita para comer tomando café. Se você tem mais de 30 anos, provavelmente já experimentou esse doce, que ganha nomes diferentes em cada canto do Brasil. No Espírito Santo, ele é mais conhecido como mentira.
Pelo formato, dobradinho, ele também é chamado de calça virada. Orelha de gato e rosquinha de pinga completam a lista de apelidos dessa gostosura, cujo modo de preparo você confere abaixo.
MENTIRA (CUECA VIRADA)
INGREDIENTES:
- 5 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- 200ml de leite morno
- 1 colher (sobremesa) rasa de sal
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de pinga ou conhaque ou 3 colheres (sopa) de vinagre
- 3 ovos
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Canela e açúcar (para polvilhar)
- Óleo (para fritar)
MODO DE PREPARO:
- Coloque a farinha em uma tigela, faça um buraco no meio e acrescente os demais ingredientes na ordem em que aparecem na receita.
- Misture com uma colher e depois sove até a massa ficar desgrudando das mãos.
- Se necessário, acrescente um pouco mais de farinha.
- Quando a massa estiver no ponto, estique com um rolo e corte as cuecas em formato retangular.
- Em seguida, faça um corte no meio de cada uma delas e passe uma ponta pelo lado de dentro, virando-a.
- Com o óleo bem quente, frite as cuecas em fogo baixo.
- Faça uma mistura de açúcar e canela na quantidade que desejar e polvilhe sobre as massinhas fritas.
Fonte: Receita Toda Hora. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.