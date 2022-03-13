Como fazer cueca virada, um biscoito doce bem brasileiro

Coloque a farinha em uma tigela, faça um buraco no meio e acrescente os demais ingredientes na ordem em que aparecem na receita.

Misture com uma colher e depois sove até a massa ficar desgrudando das mãos.



Se necessário, acrescente um pouco mais de farinha.



Quando a massa estiver no ponto, estique com um rolo e corte as cuecas em formato retangular.



Em seguida, faça um corte no meio de cada uma delas e passe uma ponta pelo lado de dentro, virando-a.



Com o óleo bem quente, frite as cuecas em fogo baixo.

