Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tradicional

Como fazer cueca virada, um biscoito doce bem brasileiro

Também conhecido como mentira, grostoli, rosquinha de pinga e orelha de gato, o quitute é uma receita típica preparada por nossas avós
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Março de 2022 às 02:00

A massinha fofinha, frita, coberta com açúcar e canela do grostoli, ou cueca virada, é perfeita para comer tomando café. Se você tem mais de 30 anos, provavelmente já experimentou esse doce, que ganha nomes diferentes em cada canto do Brasil. No Espírito Santo, ele é mais conhecido como mentira.
Pelo formato, dobradinho, ele também é chamado de calça virada. Orelha de gato e rosquinha de pinga completam a lista de apelidos dessa gostosura, cujo modo de preparo você confere abaixo.

MENTIRA (CUECA VIRADA)

Cueca virada, doce típico brasileiro
Cueca virada é perfeito para acompanhar café  Crédito: Shutterstock
INGREDIENTES: 
  • 5 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)
  • 3 colheres (sopa) de manteiga
  • 200ml de leite morno
  • 1 colher (sobremesa) rasa de sal
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de pinga ou conhaque ou 3 colheres (sopa) de vinagre
  • 3 ovos
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Canela e açúcar (para polvilhar)
  • Óleo (para fritar)
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque a farinha em uma tigela, faça um buraco no meio e acrescente os demais ingredientes na ordem em que aparecem na receita.
  2. Misture com uma colher e depois sove até a massa ficar desgrudando das mãos.
  3. Se necessário, acrescente um pouco mais de farinha.
  4. Quando a massa estiver no ponto, estique com um rolo e corte as cuecas em formato retangular.
  5. Em seguida, faça um corte no meio de cada uma delas e passe uma ponta pelo lado de dentro, virando-a.
  6. Com o óleo bem quente, frite as cuecas em fogo baixo.
  7. Faça uma mistura de açúcar e canela na quantidade que desejar e polvilhe sobre as massinhas fritas.
Fonte: Receita Toda Hora. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas. 

Veja Também

Receita de bolo cremoso de fubá com queijo é fácil e deliciosa

Receita fácil para o lanche: torta de liquidificador três queijos

Faça dadinhos de tapioca com linguiça para petiscar em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados