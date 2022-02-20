Receita de bolo cremoso de fubá com queijo é fácil e deliciosa

Que tal um bolo de fubá para acompanhar o café? Se ele for cremoso e tiver um gostinho irresistível de queijo, fica praticamente impossível resistir. Para lhe inspirar, escolhemos uma receita de Ana Maria Braga que pode lhe render muitos elogios.
BOLO DE FUBÁ CREMOSO COM QUEIJO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 xícaras (chá) de leite (500ml)
- 1 embalagem de leite de coco (200ml)
- 3 ovos (150g)
- 2 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente (30g)
- 3 xícaras (chá) de açúcar (540g)
- 1 xícara (chá) de fubá mimoso (150g)
- 3 colheres (sopa) de farinha de trigo (45g)
- 50g de parmesão ralado
- 1 pitada de sal
- 1 colher (sopa) de fermento químico (10g)
MODO DE PREPARO:
- No liquidificador, bata o leite com o leite de coco, os ovos, a manteiga e o açúcar.
- Aos poucos, adicione o fubá, a farinha, o parmesão e o sal, batendo bem a cada adição.
- Por fim, incorpore o fermento, batendo somente para misturar.
- Despeje em uma forma retangular (18 x 25 cm) untada e enfarinhada.
- Asse em forno médio preaquecido a 180ºC por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.
- Deixe esfriar, corte em pedaços e sirva.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.