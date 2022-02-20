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Receita de bolo cremoso de fubá com queijo é fácil e deliciosa

Perfeito para servir com café em qualquer ocasião, o quitute é uma sugestão de Ana Maria Braga e impressiona pela textura
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Que tal um bolo de fubá para acompanhar o café? Se ele for cremoso e tiver um gostinho irresistível de queijo, fica praticamente impossível resistir. Para lhe inspirar, escolhemos uma receita de Ana Maria Braga que pode lhe render muitos elogios. 

BOLO DE FUBÁ CREMOSO COM QUEIJO

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 2 xícaras (chá) de leite (500ml)
  • 1 embalagem de leite de coco (200ml)
  • 3 ovos (150g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente (30g)
  • 3 xícaras (chá) de açúcar (540g)
  • 1 xícara (chá) de fubá mimoso (150g)
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo (45g)
  • 50g de parmesão ralado
  • 1 pitada de sal 
  • 1 colher (sopa) de fermento químico (10g)
Bolo cremoso de fubá com queijo, receita de Ana Maria Braga
Receita rende 10 fatias, em média Crédito: Anamariabraga.globo.com/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  1. No liquidificador, bata o leite com o leite de coco, os ovos, a manteiga e o açúcar.
  2. Aos poucos, adicione o fubá, a farinha, o parmesão e o sal, batendo bem a cada adição.
  3. Por fim, incorpore o fermento, batendo somente para misturar.
  4. Despeje em uma forma retangular (18 x 25 cm) untada e enfarinhada.
  5. Asse em forno médio preaquecido a 180ºC por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.
  6. Deixe esfriar, corte em pedaços e sirva.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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