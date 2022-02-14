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Coxa de frango recheada: veja receita de Ana Maria Braga

Empanada com queijo, ela pode ser frita ou assada: o resultado combina casquinha crocante e recheio cremoso bem temperadinho
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:00

Não à toa, as coxas estão entre as partes mais disputadas do frango. Carnudas e tenras, elas podem ficar ainda mais sedutoras em uma receita de Ana Maria Braga revelada no "Mais Você". 
As coxas recheadas são empanadas com farinha de rosca e queijo, formando uma casquinha apaixonante. O requeijão cremoso, por sua vez, é o grande trunfo do recheio. Quer saber como faz? Veja a seguir.

COXA DE FRANGO RECHEADA

Rendimento: 10 unidades
Tempo de preparo: 45 minutos, em média (requer tempo para esfriar e fritar)
Nível: médio
Coxa de frango recheada, receita de Ana Maria Braga
Receita de coxa recheada rende 10 unidades Crédito: Daniela Meira/Globo
  • INGREDIENTES:
  • 10 coxas de frango sem pele (cerca de 1,5 kg)
  • Sal e pimenta-caiena a gosto
  • 1 fio de azeite de oliva
  • 1/4 de xícara (chá) de cebola picada
  • 1/2 colher (sopa) de alho picado
  • Salsinha picada a gosto
  • 150g de requeijão cremoso
  • 2 ovos
  • 4 colheres (sopa) de mostarda
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de parmesão ralado
  • 4 colheres (sopa) de farinha de rosca
  • Farinha de trigo para empanar
  • Óleo para fritar
MODO DE PREPARO: 
  1. Corte as pontas das coxas, de preferência com um cutelo. 
  2. Enfie uma faquinha fina ao redor dos ossos, desosse as coxas (tomando cuidado para mantê-las íntegras) e vire-as do avesso. Os ossos você pode usar para fazer caldo.
  3. Retire o excesso de carne de cada coxa (para poder rechear) e reserve a carne removida.
  4. Tempere as coxas desossadas com sal e pimenta-caiena a gosto (pode usar pimenta-do-reino também). Reserve.
  5. Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho.
  6. Adicione a carne removida das coxas e refogue bem, pingando água se necessário, até ficar macia. Tempere a gosto e deixe esfriar.
  7. Desfie a carne refogada e adicione salsinha a gosto e o requeijão cremoso.
  8. Recheie as coxas desossadas com essa mistura (desvire-as para manter o formato original) e feche as pontas com palitos, formando um saquinho. Reserve.
  9. Bata os ovos levemente com a mostarda. Reserve.
  10. Junte o parmesão com a farinha de rosca e reserve.
  11. Empane cada coxa recheada primeiro na farinha de trigo (bata com a mão para retirar o excesso), depois na mistura de ovo e em seguida na mistura de parmesão e farinha de rosca.
  12. Frite, poucas por vez, em óleo abundante não muito quente, em fogo baixo por uns 10 minutos ou até dourarem.
  13. Deixe escorrer sobre papel absorvente antes de servir.
  14. Se preferir assar, coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno a 200º C por 30 minutos ou até dourar.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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