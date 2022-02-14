Coxa de frango recheada: veja receita de Ana Maria Braga

Corte as pontas das coxas, de preferência com um cutelo.

Enfie uma faquinha fina ao redor dos ossos, desosse as coxas (tomando cuidado para mantê-las íntegras) e vire-as do avesso. Os ossos você pode usar para fazer caldo.



Retire o excesso de carne de cada coxa (para poder rechear) e reserve a carne removida.



Tempere as coxas desossadas com sal e pimenta-caiena a gosto (pode usar pimenta-do-reino também). Reserve.



Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho.



Adicione a carne removida das coxas e refogue bem, pingando água se necessário, até ficar macia. Tempere a gosto e deixe esfriar.



Desfie a carne refogada e adicione salsinha a gosto e o requeijão cremoso.



Recheie as coxas desossadas com essa mistura (desvire-as para manter o formato original) e feche as pontas com palitos, formando um saquinho. Reserve.



Bata os ovos levemente com a mostarda. Reserve.



Junte o parmesão com a farinha de rosca e reserve.



Empane cada coxa recheada primeiro na farinha de trigo (bata com a mão para retirar o excesso), depois na mistura de ovo e em seguida na mistura de parmesão e farinha de rosca.



Frite, poucas por vez, em óleo abundante não muito quente, em fogo baixo por uns 10 minutos ou até dourarem.



Deixe escorrer sobre papel absorvente antes de servir.

