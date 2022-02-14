Coxa de frango recheada: veja receita de Ana Maria Braga

Não à toa, as coxas estão entre as partes mais disputadas do frango. Carnudas e tenras, elas podem ficar ainda mais sedutoras em uma receita de Ana Maria Braga revelada no "Mais Você".
As coxas recheadas são empanadas com farinha de rosca e queijo, formando uma casquinha apaixonante. O requeijão cremoso, por sua vez, é o grande trunfo do recheio. Quer saber como faz? Veja a seguir.
COXA DE FRANGO RECHEADA
Rendimento: 10 unidades
Tempo de preparo: 45 minutos, em média (requer tempo para esfriar e fritar)
Nível: médio
Tempo de preparo: 45 minutos, em média (requer tempo para esfriar e fritar)
Nível: médio
- INGREDIENTES:
- 10 coxas de frango sem pele (cerca de 1,5 kg)
- Sal e pimenta-caiena a gosto
- 1 fio de azeite de oliva
- 1/4 de xícara (chá) de cebola picada
- 1/2 colher (sopa) de alho picado
- Salsinha picada a gosto
- 150g de requeijão cremoso
- 2 ovos
- 4 colheres (sopa) de mostarda
- 1 e 1/2 xícara (chá) de parmesão ralado
- 4 colheres (sopa) de farinha de rosca
- Farinha de trigo para empanar
- Óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
- Corte as pontas das coxas, de preferência com um cutelo.
- Enfie uma faquinha fina ao redor dos ossos, desosse as coxas (tomando cuidado para mantê-las íntegras) e vire-as do avesso. Os ossos você pode usar para fazer caldo.
- Retire o excesso de carne de cada coxa (para poder rechear) e reserve a carne removida.
- Tempere as coxas desossadas com sal e pimenta-caiena a gosto (pode usar pimenta-do-reino também). Reserve.
- Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho.
- Adicione a carne removida das coxas e refogue bem, pingando água se necessário, até ficar macia. Tempere a gosto e deixe esfriar.
- Desfie a carne refogada e adicione salsinha a gosto e o requeijão cremoso.
- Recheie as coxas desossadas com essa mistura (desvire-as para manter o formato original) e feche as pontas com palitos, formando um saquinho. Reserve.
- Bata os ovos levemente com a mostarda. Reserve.
- Junte o parmesão com a farinha de rosca e reserve.
- Empane cada coxa recheada primeiro na farinha de trigo (bata com a mão para retirar o excesso), depois na mistura de ovo e em seguida na mistura de parmesão e farinha de rosca.
- Frite, poucas por vez, em óleo abundante não muito quente, em fogo baixo por uns 10 minutos ou até dourarem.
- Deixe escorrer sobre papel absorvente antes de servir.
- Se preferir assar, coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno a 200º C por 30 minutos ou até dourar.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.