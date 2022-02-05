Torta salgada de frango é um clássico! Confira a receita

Comece pelo recheio, refogando a cebola e o alho até dourar levemente. Acrescente o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Adicione ao frango o restante dos ingredientes do recheio e deixe cozinhar e reduzir até ficar cremoso. Espere esfriar antes de rechear a torta.

Para fazer a cobertura, você vai misturar a batata, o requeijão e a maionese até formar um creme lisinho. Tempere com sal e pimenta.



Agora, a montagem: em um aro redondo ou em uma fôrma à sua escolha, intercale camadas de pão e recheio até completar o recipiente.



Deixe descansar por 30 minutos na geladeira.



Desenforme e passe a cobertura em toda a superfície com uma espátula.