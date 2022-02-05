Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Todo mundo gosta

Torta salgada de frango é um clássico! Confira a receita

Como não amar aquela famosa tortinha de pão servida em aniversários? De preparo simples, ela é uma boa opção para o lanche
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 02:00

A torta de pão, muito conhecida pelos capixabas como torta salgada, é um clássico na mesa dos brasileiros. O quitute fica ainda mais gostoso se for coberto com creme à base de batata, maionese e requeijão. 
Seu recheio tradicional, o de frango desfiado e bem temperadinho, é o segredo do sucesso. Ficou com vontade? Veja abaixo uma receita ensinada por Ana Maria Braga no programa "Mais Você". 

TORTA SALGADA DE FRANGO

Rendimento: 30 fatias, em média 
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Torta salgada de pão de fôrma com recheio de frango
Recheio cremoso garante o sucesso da receita Crédito: Anamariabraga.globo.com
INGREDIENTES: 
  • Base da torta:
  • 3 pacotes de pão de fôrma sem casca
  • 100g de maionese
  • 100g de requeijão cremoso
  • 300g de batatas cozidas e espremidas
  • Recheio:
  • 1kg de frango desfiado
  • 200g de molho de tomate
  • 200g de requeijão
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Salsa e cebolinha
  • 1 lata de milho verde escorrido
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Decoração:
  • 1 pacote de batata palha
  • 1 cenoura ralada
  • 1 lata de milho
  • 1 lata de ervilha
  • 1 beterraba ralada
  • 2 tomates
MODO DE PREPARO:
  1. Comece pelo recheio, refogando a cebola e o alho até dourar levemente. Acrescente o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. 
  2. Adicione ao frango o restante dos ingredientes do recheio e deixe cozinhar e reduzir até ficar cremoso. Espere esfriar antes de rechear a torta.
  3. Para fazer a cobertura, você vai misturar a batata, o requeijão e a maionese até formar um creme lisinho. Tempere com sal e pimenta.
  4. Agora, a montagem: em um aro redondo ou em uma fôrma à sua escolha, intercale camadas de pão e recheio até completar o recipiente.
  5. Deixe descansar por 30 minutos na geladeira.
  6. Desenforme e passe a cobertura em toda a superfície com uma espátula. 
  7. Decore com batata palha e sirva a torta fria ou gelada.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Torta de cebola é uma opção saborosa para lanche; veja receita

Rigatone frito recheado com queijo surpreende como petisco

Descubra como preparar bolinhas de queijo na air fryer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vinícius Júnior e Prestianni
Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr
Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados