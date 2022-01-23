Rigatone frito recheado com queijo surpreende como petisco

A combinação de massa e queijo é uma das mais irresistíveis da culinária. E se a ideia é inovar no petisco, aqui vai uma receita que junta macarrão rigatoni e queijo prato. Empanados e fritos, eles ficam perfeitos para mergulhar em um molho de tomate bem temperadinho, ou mesmo no seu catchup favorito. Veja como é simples fazer:
RIGATONE FRITO RECHEADO COM QUEIJO PRATO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 xícaras de massa tipo rigatone
- 150g de queijo prato cortado em formato de palito pequeno e fino
- Sal a gosto
- Para empanar:
- 3 ovos
- 2 xícaras de farinha de rosca
- Óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe os rigatoni em uma panela com água fervente e abundante (salgada como a água do mar) pelo tempo indicado na embalagem e de forma que fique al dente. Depois de pronta, escorra a massa e reserve.
- Recheie cada rigatone com o queijo prato já cortado em um tamanho que caiba no furo da massa.
- Em uma tigela, quebre os ovos e bata com o garfo. Em outra, coloque a farinha de rosca.
- Empane cada rigatone passando primeiro nos ovos batidos e depois na farinha.
- Frite-os em óleo bem quente.
- Deixe escorrer o excesso de óleo em um papel absorvente e sirva os rigatoni ainda quentes, acompanhados por catchup ou molho de tomate.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.