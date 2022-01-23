Viciante

Rigatone frito recheado com queijo surpreende como petisco

O segredo da receita, que é super simples de fazer, está na fritura. Se preferir, você pode testar esse preparo na air fryer
Evelize Calmon

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 02:00

A combinação de massa e queijo é uma das mais irresistíveis da culinária. E se a ideia é inovar no petisco, aqui vai uma receita que junta macarrão rigatoni  e queijo prato. Empanados e fritos, eles ficam perfeitos para mergulhar em um molho de tomate bem temperadinho, ou mesmo no seu catchup favorito. Veja como é simples fazer: 

RIGATONE FRITO RECHEADO COM QUEIJO PRATO

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos em média
Nível: fácil
Receita rende em média quatro porções Crédito: Tirolez/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 2 xícaras de massa tipo rigatone
  • 150g de queijo prato cortado em formato de palito pequeno e fino
  • Sal a gosto
  • Para empanar:
  • 3 ovos
  • 2 xícaras de farinha de rosca 
  • Óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe os rigatoni em uma panela com água fervente e abundante (salgada como a água do mar) pelo tempo indicado na embalagem e de forma que fique al dente. Depois de pronta, escorra a massa e reserve.
  2. Recheie cada rigatone com o queijo prato já cortado em um tamanho que caiba no furo da massa.
  3. Em uma tigela, quebre os ovos e bata com o garfo. Em outra, coloque a farinha de rosca.
  4. Empane cada rigatone passando primeiro nos ovos batidos e depois na farinha.
  5. Frite-os em óleo bem quente.
  6. Deixe escorrer o excesso de óleo em um papel absorvente e sirva os rigatoni ainda quentes, acompanhados por catchup ou molho de tomate.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

