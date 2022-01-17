Como fazer uma deliciosa salada na cestinha de parmesão

Saladas por si só já dão um colorido especial às refeições, mas sempre tem jeito de deixá-las ainda mais atrativas e gostosas. Uma boa artimanha é acomodar as hortaliças em cestinhas feitas com queijo parmesão. Você já deve ter visto isso em restaurante, e não pense que é difícil reproduzir. A técnica, super simples, está descrita na receita abaixo.
SALADA NA CESTINHA DE PARMESÃO
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 3 xícaras (chá) de queijo parmesão ralado grosso (300g)
- Meia xícara (chá) de maionese (50g)
- Meia xícara (chá) de leite (100ml)
- Meio dente de alho espremido (3g)
- 1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado (100g)
- 6 folhas de alface americana rasgadas (120g)
- 6 tomates-cereja cortados em 4 partes iguais (60g)
- 1 cenoura pequena ralada (120g)
MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira pequena, espalhe meia xícara (chá) do queijo parmesão e leve ao fogo médio por dois minutos, ou até começar a dourar.
- Retire cuidadosamente, com o auxílio de uma espátula, e vire sobre o fundo de uma tigela pequena ou de um copo.
- Deixe esfriar até enrijecer e obter o formato de uma “cestinha”. Repita o processo com o parmesão restante, formando mais cinco cestinhas.
- No processador de alimentos ou liquidificador, coloque a maionese, o leite, o alho e a muçarela, e bata por 1 minuto, ou até ficar homogêneo.
- Distribua pelas cestinhas de parmesão as folhas de alface, os tomates-cereja e a cenoura, regue com o molho e sirva em seguida.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.