Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Molho cremoso

Como fazer uma deliciosa salada na cestinha de parmesão

Você já deve ter visto essa forma de servir em algum restaurante, e se tem vontade de fazer em casa, veja como a receita é simples
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 14:43

Salada de folhas na cestinha de parmesão
Salada em cestas de queijo: dica para surpreender  Crédito: Comitê Umami/Divulgação
Saladas por si só já dão um colorido especial às refeições, mas sempre tem jeito de deixá-las ainda mais atrativas e gostosas. Uma boa artimanha é acomodar as hortaliças em cestinhas feitas com queijo parmesão. Você já deve ter visto isso em restaurante, e não pense que é difícil reproduzir. A técnica, super simples, está descrita na receita abaixo. 

SALADA NA CESTINHA DE PARMESÃO

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 3 xícaras (chá) de queijo parmesão ralado grosso (300g)
  • Meia xícara (chá) de maionese (50g)
  • Meia xícara (chá) de leite (100ml)
  • Meio dente de alho espremido (3g)
  • 1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado (100g)
  • 6 folhas de alface americana rasgadas (120g)
  • 6 tomates-cereja cortados em 4 partes iguais (60g)
  • 1 cenoura pequena ralada (120g)
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma frigideira pequena, espalhe meia xícara (chá) do queijo parmesão e leve ao fogo médio por dois minutos, ou até começar a dourar. 
  2. Retire cuidadosamente, com o auxílio de uma espátula, e vire sobre o fundo de uma tigela pequena ou de um copo.
  3. Deixe esfriar até enrijecer e obter o formato de uma “cestinha”. Repita o processo com o parmesão restante, formando mais cinco cestinhas.
  4. No processador de alimentos ou liquidificador, coloque a maionese, o leite, o alho e a muçarela, e bata por 1 minuto, ou até ficar homogêneo.
  5. Distribua pelas cestinhas de parmesão as folhas de alface, os tomates-cereja e a cenoura, regue com o molho e sirva em seguida.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Gelatina com creme: veja receita prática para fazer nas férias

Como fazer uma batata gratinada bem cremosa e saborosa

Descubra como preparar bolinhas de queijo na air fryer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Verão Verão no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados