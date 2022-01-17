Como fazer uma deliciosa salada na cestinha de parmesão

Saladas por si só já dão um colorido especial às refeições, mas sempre tem jeito de deixá-las ainda mais atrativas e gostosas. Uma boa artimanha é acomodar as hortaliças em cestinhas feitas com queijo parmesão. Você já deve ter visto isso em restaurante, e não pense que é difícil reproduzir. A técnica, super simples, está descrita na receita abaixo.