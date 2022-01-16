Deu fome?

Como fazer uma batata gratinada bem cremosa e saborosa

Fácil de fazer e de agradar, a receita é um acompanhamento perfeito para servir com carnes e peixes grelhados ou assados
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 02:00

Para acompanhar aquela carne suculenta que ficou horas na marinada e no forno, aqui vai uma dica simples que sempre agrada a todo mundo: batata gratinada. A receita abaixo tem uns segredinhos para ficar ainda mais cremosa e saborosa, e o sucesso é garantido! 

BATATA GRATINADA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Batata gratinada
Batata gratinada vai bem com carnes e peixes grelhados Crédito: Mimoo/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 100g de queijo ralado de boa qualidade
  • 1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco (300 ml)
  • 1 ovo
  • 1 colher (chá) de alecrim fresco picado
  • 1 pitada de noz-moscada ralada na hora
  • 1 pitada de pimenta-do-reino recém-moída
  • 1 colher (chá) de sal
  • 500g de batatas (aproximadamente 3 unidades médias)
  • ½ colher (sopa) de manteiga sem sal para untar a forma
MODO DE PREPARO:
  1. Bata o creme de leite e o ovo em uma tigela, somente para misturar.
  2. Junte duas colheres (sopa) de queijo ralado e tempere com o alecrim, a noz-moscada, a pimenta-do-reino e o sal.
  3. Com a ajuda de um mandolin, fatie as batatas em rodelas bem fininhas (3 mm de espessura, em média).
  4. Unte uma assadeira pequena (20 x 20 cm) com manteiga e distribua nela as rodelas de batata.
  5. Despeje a mistura de creme de leite sobre as batatas, polvilhe o restante do queijo ralado e leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que as batatas fiquem macias, o recheio cremoso e a superfície dourada.
  6. Sirva quente, acompanhando carnes ou peixes, assados ou grelhados.
Fonte: Mimoo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

