Como fazer uma batata gratinada bem cremosa e saborosa

Para acompanhar aquela carne suculenta que ficou horas na marinada e no forno, aqui vai uma dica simples que sempre agrada a todo mundo: batata gratinada. A receita abaixo tem uns segredinhos para ficar ainda mais cremosa e saborosa, e o sucesso é garantido!
BATATA GRATINADA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 100g de queijo ralado de boa qualidade
- 1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco (300 ml)
- 1 ovo
- 1 colher (chá) de alecrim fresco picado
- 1 pitada de noz-moscada ralada na hora
- 1 pitada de pimenta-do-reino recém-moída
- 1 colher (chá) de sal
- 500g de batatas (aproximadamente 3 unidades médias)
- ½ colher (sopa) de manteiga sem sal para untar a forma
MODO DE PREPARO:
- Bata o creme de leite e o ovo em uma tigela, somente para misturar.
- Junte duas colheres (sopa) de queijo ralado e tempere com o alecrim, a noz-moscada, a pimenta-do-reino e o sal.
- Com a ajuda de um mandolin, fatie as batatas em rodelas bem fininhas (3 mm de espessura, em média).
- Unte uma assadeira pequena (20 x 20 cm) com manteiga e distribua nela as rodelas de batata.
- Despeje a mistura de creme de leite sobre as batatas, polvilhe o restante do queijo ralado e leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que as batatas fiquem macias, o recheio cremoso e a superfície dourada.
- Sirva quente, acompanhando carnes ou peixes, assados ou grelhados.
Fonte: Mimoo.