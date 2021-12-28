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Pronta em 20 minutos

Maionese de batata para ninguém botar defeito: veja receita

Cremosidade extra e um tempero pra lá de especial fazem desse prato um acompanhamento perfeito para a sua ceia de fim de ano
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 15:46

Maionese festiva
Receita surpreende por sua cremosidade e sabor  Crédito: Ajinomoto/Divulgação
Entre os pratos tradicionais da ceia de fim de ano, a maionese é um dos mais disputados. Da versão simples à incrementada, não há quem resista ao acompanhamento.
Se a sua ideia é inovar no sabor, aqui vai uma receita infalível, que fará bonito em qualquer refeição: maionese de batata extra cremosa - e com um tempero pra lá de especial. Veja como fazer:   

MAIONESE DE BATATA

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 20 minutos (+ 1 hora de geladeira)
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 2 batatas grandes cozidas (500g)
  • 4 colheres (sopa) de água
  • 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
  • 1 cenoura pequena cozida, picada (120g)
  • 3 colheres (sopa) de maionese
  • Meia lata de milho, escorrido (100g)
  • Meia xícara (chá) de azeitonas verdes sem caroço, picadas
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Com o auxílio de um garfo, amasse 1 batata e corte a outra em cubinhos. Reserve.
  2. No copo do liquidificador, coloque a água, o azeite e a cenoura, e bata em velocidade média por dois minutos, ou até obter uma mistura homogênea. 
  3. Junte a maionese, aos poucos, e bata por mais um minuto.
  4. Transfira para um refratário médio, acrescente a batata amassada e misture bem.
  5. Adicione o milho, a azeitona, a batata em cubos, 1 e meia colher (sopa) da salsa e o sal, misturando delicadamente. 
  6. Leve à geladeira por uma hora.
  7. Polvilhe com a salsa restante e sirva em seguida.
  8. Dica: se apreciar, acrescente 1 lata de atum (escorrido).
Fonte: Ajinomoto. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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