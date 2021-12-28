Maionese de batata para ninguém botar defeito: veja receita

Entre os pratos tradicionais da ceia de fim de ano, a maionese é um dos mais disputados. Da versão simples à incrementada, não há quem resista ao acompanhamento.
Se a sua ideia é inovar no sabor, aqui vai uma receita infalível, que fará bonito em qualquer refeição: maionese de batata extra cremosa - e com um tempero pra lá de especial. Veja como fazer:
MAIONESE DE BATATA
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 20 minutos (+ 1 hora de geladeira)
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos (+ 1 hora de geladeira)
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 batatas grandes cozidas (500g)
- 4 colheres (sopa) de água
- 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 1 cenoura pequena cozida, picada (120g)
- 3 colheres (sopa) de maionese
- Meia lata de milho, escorrido (100g)
- Meia xícara (chá) de azeitonas verdes sem caroço, picadas
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
- Com o auxílio de um garfo, amasse 1 batata e corte a outra em cubinhos. Reserve.
- No copo do liquidificador, coloque a água, o azeite e a cenoura, e bata em velocidade média por dois minutos, ou até obter uma mistura homogênea.
- Junte a maionese, aos poucos, e bata por mais um minuto.
- Transfira para um refratário médio, acrescente a batata amassada e misture bem.
- Adicione o milho, a azeitona, a batata em cubos, 1 e meia colher (sopa) da salsa e o sal, misturando delicadamente.
- Leve à geladeira por uma hora.
- Polvilhe com a salsa restante e sirva em seguida.
- Dica: se apreciar, acrescente 1 lata de atum (escorrido).
Fonte: Ajinomoto. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.