Maionese de batata para ninguém botar defeito: veja receita

Com o auxílio de um garfo, amasse 1 batata e corte a outra em cubinhos. Reserve.

No copo do liquidificador, coloque a água, o azeite e a cenoura, e bata em velocidade média por dois minutos, ou até obter uma mistura homogênea.

Junte a maionese, aos poucos, e bata por mais um minuto.

Transfira para um refratário médio, acrescente a batata amassada e misture bem.



Adicione o milho, a azeitona, a batata em cubos, 1 e meia colher (sopa) da salsa e o sal, misturando delicadamente.

Leve à geladeira por uma hora.



Polvilhe com a salsa restante e sirva em seguida.

