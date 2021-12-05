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Dica

Direto pro forno! Veja receita de lombo suíno com limão e ervas

Faltam poucas semanas para o Natal e já separamos uma sugestão suculenta e perfumada para sua ceia. O preparo rende oito porções
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 02:00

Lombo suíno assado com limão e ervas
O lombo fica pronto em aproximadamente duas horas Crédito: Castelo/Divulgação
Carne de porco macia, suculenta e cheirosa é uma excelente pedida para a ceia de fim de ano. Faltando menos de um mês para o Natal, selecionamos uma receita de lombo suíno, bem temperado com limão e ervas, que também pode fazer bonito no seu almoço de fim de semana. Bora testar? 

LOMBO SUÍNO ASSADO COM LIMÃO E ERVAS

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 2 horas
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 1 lombo de porco de 1,5 kg
  • 1 cebola média cortada em pedaços
  • ½ xícara (chá) de salsa picada
  • ½ xícara (chá) de cebolinha verde
  • ½ xícara (chá) de orégano fresco
  • 1 folha de louro picada
  • 3 dentes de alho amassados
  • ½ xícara (chá) de sumo de limão
  • 1 colher (chá) de sal
  • 4 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 1 colher (sopa) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de água
MODO DE PREPARO:
  1. Com uma faca, faça furos no lombo de porco. Coloque a peça em uma assadeira. 
  2. Pique bem as ervas e misture com o louro, o alho, o sumo de limão, o sal e o azeite. 
  3. Regue o lombo de porco com essa mistura e deixe a carne marinar por 30 minutos. 
  4. Cubra a peça com papel-alumínio e leve ao forno médio (180ºC), por cerca de 1 hora. 
  5. Após esse tempo, retire o papel-alumínio, regue com um pouco do tempero que se formou na assadeira e leve ao forno novamente. 
  6. Quando o lombo estiver dourado, retire da assadeira. Reserve. 
  7. Coloque na assadeira a farinha de trigo dissolvida em água e leve ao fogo, mexendo bem para soltar os queimadinhos do utensílio, até engrossar. 
  8. Fatie a carne e regue com esse molho. 
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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