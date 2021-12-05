Direto pro forno! Veja receita de lombo suíno com limão e ervas

Com uma faca, faça furos no lombo de porco. Coloque a peça em uma assadeira.

Pique bem as ervas e misture com o louro, o alho, o sumo de limão, o sal e o azeite.

Regue o lombo de porco com essa mistura e deixe a carne marinar por 30 minutos.

Cubra a peça com papel-alumínio e leve ao forno médio (180ºC), por cerca de 1 hora.

Após esse tempo, retire o papel-alumínio, regue com um pouco do tempero que se formou na assadeira e leve ao forno novamente.

Quando o lombo estiver dourado, retire da assadeira. Reserve.

Coloque na assadeira a farinha de trigo dissolvida em água e leve ao fogo, mexendo bem para soltar os queimadinhos do utensílio, até engrossar.