Direto pro forno! Veja receita de lombo suíno com limão e ervas

Carne de porco macia, suculenta e cheirosa é uma excelente pedida para a ceia de fim de ano. Faltando menos de um mês para o Natal, selecionamos uma receita de lombo suíno, bem temperado com limão e ervas, que também pode fazer bonito no seu almoço de fim de semana. Bora testar?
LOMBO SUÍNO ASSADO COM LIMÃO E ERVAS
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 2 horas
Nível: médio
Tempo de preparo: 2 horas
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1 lombo de porco de 1,5 kg
- 1 cebola média cortada em pedaços
- ½ xícara (chá) de salsa picada
- ½ xícara (chá) de cebolinha verde
- ½ xícara (chá) de orégano fresco
- 1 folha de louro picada
- 3 dentes de alho amassados
- ½ xícara (chá) de sumo de limão
- 1 colher (chá) de sal
- 4 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de água
MODO DE PREPARO:
- Com uma faca, faça furos no lombo de porco. Coloque a peça em uma assadeira.
- Pique bem as ervas e misture com o louro, o alho, o sumo de limão, o sal e o azeite.
- Regue o lombo de porco com essa mistura e deixe a carne marinar por 30 minutos.
- Cubra a peça com papel-alumínio e leve ao forno médio (180ºC), por cerca de 1 hora.
- Após esse tempo, retire o papel-alumínio, regue com um pouco do tempero que se formou na assadeira e leve ao forno novamente.
- Quando o lombo estiver dourado, retire da assadeira. Reserve.
- Coloque na assadeira a farinha de trigo dissolvida em água e leve ao fogo, mexendo bem para soltar os queimadinhos do utensílio, até engrossar.
- Fatie a carne e regue com esse molho.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.