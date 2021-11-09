Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu fome?

Aprenda a fazer um macarrão bem cremoso com molho de camarão

Se você procura uma receita de massa incrementada, vai curtir essa, que fica pronta 40 minutos e rende de três a quatro porções
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 02:00

Macarrão com molho cremoso de camarão
Receita leva creme de leite, requeijão e parmesão   Crédito: Divino Fogão/Divulgação
Uma bela massa com frutos do mar é capaz de conquistar muita gente pelo estômago. E a receita que você confere a seguir não é a de um simples macarrão com creme de leite e camarão. Seu molho é perfumado com especiarias, e o preparo tem segredinhos que fazem toda a diferença. Quer ver só? 

MACARRÃO COM MOLHO CREMOSO DE CAMARÃO

Rendimento: de 3 a 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: médio
  • INGREDIENTES:
  • Para o macarrão: 
  • 500g de talharim
  • 500g de camarões limpos e descascados
  • 50ml de azeite
  • 5g de sal
  • 1 litro de molho branco
  • 200g de creme de leite
  • 100g de requeijão
  • Parmesão ralado a gosto
  • Para o molho branco:
  • 1 litro de leite
  • 50g de margarina
  • 50g de farinha de trigo
  • 5g de sal
  • Noz-moscada a gosto
  • Para a cebola piquet:
  • ½ cebola
  • 2 unidades de cravo da Índia
  • 1 folha de louro
MODO DE PREPARO: 
  1. Cebola piquet: corte a cebola ao meio, no sentido da altura, e faça um corte nas laterais para encaixar a folha de louro. Espete os cravos e reserve. Em uma panela, coloque o leite para aquecer sem ferver, junte a cebola piquet, o sal e a noz-moscada ralada.
  2. Roux: em uma frigideira, coloque a margarina para aquecer. Quando estiver quente, acrescente a farinha de trigo e mexa sem parar com um fouet, tomando cuidado para não empelotar. Deixe cozinhar, sem parar de mexer.
  3. Molho branco: acrescente o leite quente ao roux aos poucos. Abaixe o fogo e continue mexendo para não empelotar. Não espere o molho ficar grosso, pois quando esfriar ele já tende a engrossar. Caso o molho empelote, coe com uma peneira.
  4. Macarrão: cozinhe a massa até ficar al dente e reserve. Tempere os camarões com sal e reserve. Prepare o molho branco e, em seguida, acrescente o creme de leite e o requeijão. Misture bem. Em uma frigideira, frite os camarões no azeite até ficarem rosados. Acrescente o molho, coloque a massa e salpique queijo ralado. Sirva em seguida.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Aprenda a fazer o macarrão cremoso do programa "Churrasqueadas"

De suã a rabada: o arroz como prato principal em 4 restaurantes

Saiba como fazer yakisoba de frango na panela de pressão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados