Aprenda a fazer um macarrão bem cremoso com molho de camarão

Uma bela massa com frutos do mar é capaz de conquistar muita gente pelo estômago. E a receita que você confere a seguir não é a de um simples macarrão com creme de leite e camarão. Seu molho é perfumado com especiarias, e o preparo tem segredinhos que fazem toda a diferença. Quer ver só?
MACARRÃO COM MOLHO CREMOSO DE CAMARÃO
Rendimento: de 3 a 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: médio
- INGREDIENTES:
- Para o macarrão:
- 500g de talharim
- 500g de camarões limpos e descascados
- 50ml de azeite
- 5g de sal
- 1 litro de molho branco
- 200g de creme de leite
- 100g de requeijão
- Parmesão ralado a gosto
- Para o molho branco:
- 1 litro de leite
- 50g de margarina
- 50g de farinha de trigo
- 5g de sal
- Noz-moscada a gosto
- Para a cebola piquet:
- ½ cebola
- 2 unidades de cravo da Índia
- 1 folha de louro
MODO DE PREPARO:
- Cebola piquet: corte a cebola ao meio, no sentido da altura, e faça um corte nas laterais para encaixar a folha de louro. Espete os cravos e reserve. Em uma panela, coloque o leite para aquecer sem ferver, junte a cebola piquet, o sal e a noz-moscada ralada.
- Roux: em uma frigideira, coloque a margarina para aquecer. Quando estiver quente, acrescente a farinha de trigo e mexa sem parar com um fouet, tomando cuidado para não empelotar. Deixe cozinhar, sem parar de mexer.
- Molho branco: acrescente o leite quente ao roux aos poucos. Abaixe o fogo e continue mexendo para não empelotar. Não espere o molho ficar grosso, pois quando esfriar ele já tende a engrossar. Caso o molho empelote, coe com uma peneira.
- Macarrão: cozinhe a massa até ficar al dente e reserve. Tempere os camarões com sal e reserve. Prepare o molho branco e, em seguida, acrescente o creme de leite e o requeijão. Misture bem. Em uma frigideira, frite os camarões no azeite até ficarem rosados. Acrescente o molho, coloque a massa e salpique queijo ralado. Sirva em seguida.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.