Aprenda a fazer um macarrão bem cremoso com molho de camarão

Cebola piquet: corte a cebola ao meio, no sentido da altura, e faça um corte nas laterais para encaixar a folha de louro. Espete os cravos e reserve. Em uma panela, coloque o leite para aquecer sem ferver, junte a cebola piquet, o sal e a noz-moscada ralada.

Roux: em uma frigideira, coloque a margarina para aquecer. Quando estiver quente, acrescente a farinha de trigo e mexa sem parar com um fouet, tomando cuidado para não empelotar. Deixe cozinhar, sem parar de mexer.



Molho branco: acrescente o leite quente ao roux aos poucos. Abaixe o fogo e continue mexendo para não empelotar. Não espere o molho ficar grosso, pois quando esfriar ele já tende a engrossar. Caso o molho empelote, coe com uma peneira.