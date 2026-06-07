O Brasil que se ilude com os números

Isso significa que a indústria de transformação está encolhendo, apesar de ocupar um papel central no desenvolvimento das nações. Diferentemente de outros setores, ela funciona como uma grande demandante de conhecimento, tecnologia e inovação.





É nela que se concentram boa parte dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento, engenharia, automação, digitalização e qualificação profissional. Não por acaso, os países que lideram a economia mundial são também aqueles que possuem bases industriais robustas.





As economias mais desenvolvidas estão lançando pacotes trilionários para impulsionar a indústria de transformação, que voltou a ocupar posição central nas estratégias nacionais de crescimento. Os EUA têm programas específicos para semicondutores e manufatura avançada.





A União Europeia foca tecnologias limpas, energia renovável, hidrogênio, baterias e manufatura estratégica. A China lançou em 2015 um plano para transformar o país em líder global em dez setores industriais, incluindo robótica, veículos elétricos, equipamentos médicos e também semicondutores e manufatura avançada. E o Brasil parece não entender a importância de uma política industrial consistente.





Continuamos a avaliar o desempenho da economia principalmente pelo crescimento agregado do PIB, sem avaliar a qualidade desse crescimento. Além disso, ficamos mirando o déficit primário, ignorando o impacto do déficit nominal e dos juros sobre a dívida pública, que realimenta a alta da Selic.





As estatísticas podem produzir uma sensação de conforto enganosa. Não basta reduzir o déficit primário se o custo financeiro da dívida continua pressionando a economia.





A indústria de transformação é especialmente afetada pelos juros porque opera em cadeias produtivas longas e intensivas em capital. Quando as taxas permanecem elevadas por muito tempo, esses investimentos se tornam mais caros e menos atrativos, reduzindo a competitividade do país.





Além disso, juros altos tendem a atrair capital financeiro e valorizar o câmbio, tornando produtos importados mais competitivos no mercado interno. O resultado é uma dupla pressão sobre a indústria: aumenta o custo de produzir no Brasil e reduz a capacidade de competir com quem produz no exterior.





A história econômica mostra que nenhuma nação alcançou altos níveis de renda, produtividade e desenvolvimento sustentável apoiando-se na exportação de commodities. A Coreia do Sul não alcançou altos níveis de renda vendendo matéria-prima. Os Estados Unidos não lideram a economia global por serem grandes produtores agrícolas, embora também o sejam.