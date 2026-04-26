O último ato de Lula: abrir mão da disputa

No momento, não temos um planejamento para os próximos 10 ou 20 anos, ninguém sabe ao certo o que pensam hoje os principais candidatos sobre questões básicas como equilíbrio fiscal, ampliação de investimentos e redução do Custo Brasil. Onde queremos estar no futuro, nos próximos 10 anos? Não temos a resposta.





O PT governou o Brasil por mais tempo do que qualquer outra força política nos últimos 40 anos. Já são três mandatos de Lula e mais dois que ele conseguiu para a sua candidata Dilma – que acabou afastada num processo de impeachment no segundo mandato e não recuperou mais relevância eleitoral.





Lula completará 81 anos em outubro próximo e seu nome está na cédula eleitoral desde 1989, quando o voto ainda era no papel. Mesmo os mais devotos haveriam que concordar que ele deu a sua contribuição. Seria importante abrir caminho para novas lideranças. Nos EUA, o ex-presidente Joe Biden desistiu de disputar a reeleição em favor de sua vice, Kamala Harris, em julho de 2024, quando tinha exatamente 81 anos.





Nesses últimos 40 anos o Brasil patinou na economia, crescendo em média pouco mais de 2% ao ano. Perdemos espaço para outros emergentes. Tomando como referência o crescimento do PIB em Paridade de Poder de Compra (PPC), métrica que ajusta as diferenças no custo de vida e poder aquisitivo entre os países, o Brasil registrou um crescimento acumulado de 167%, perdendo relevância global.





Nesse mesmo período, a China cresceu aproximadamente 2.933%, saltando de uma economia menor que a brasileira em 1985 para a 2ª maior potência global nominal e 1ª em PPC. A Índia teve uma expansão de cerca de 1.000%, consolidando-se recentemente como a 4ª maior economia do mundo e superando o Brasil de forma definitiva a partir de 2013. Há inúmeros exemplos para ilustrar a nossa estagnação.





Em Brasília, nos meios políticos e empresariais, circula a expressão Bobacoca - Bolso, Barriga, Coração e Cabeça, indicando a sequência da motivação do voto, nessa ordem, o que significaria dizer que, por último, as pessoas votam com a cabeça. O bolso sempre fala muito alto, mas quem sabe não é hora de repensar essa sequência.