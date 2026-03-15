Empresário, vice-presidente da CNI e presidente do Copin (Conselho de Política Industrial da CNI). Foi presidente da Findes. Neste espaço, aborda economia, inovação, infraestrutura e ambiente de negócios.
Juros altos estão matando empresas e empregos
O Brasil fechou o ano passado com número recorde de 5,6 mil empresas em recuperação judicial (não mais extrajudicial). Um aumento de 24% em relação ao ano anterior. O que significam todos esses números?
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