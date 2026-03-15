Léo de Castro
Léo de Castro
Empresário, vice-presidente da CNI e presidente do Copin (Conselho de Política Industrial da CNI). Foi presidente da Findes. Neste espaço, aborda economia, inovação, infraestrutura e ambiente de negócios.

Juros altos estão matando empresas e empregos

O  Brasil fechou o ano passado com número recorde de 5,6 mil empresas em recuperação judicial (não mais extrajudicial). Um aumento de 24% em relação ao ano anterior. O que significam todos esses números?

Publicado em 15/03/2026 às 03h30


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