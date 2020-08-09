Chega de Custo Brasil! País precisa de mais competitividade

A complexidade tributária é um capítulo à parte: no Brasil, as empresas gastam em média 1,5 mil horas por ano para organizar o pagamento de seus impostos. A média da OCDE é de 161 horas.

O Custo Brasil vem sendo debatido há décadas. A diferença agora é que ele foi quantificado e tornou-se uma agenda prioritária do governo federal, que criou um programa para reduzi-lo, o Programa de Melhoria Contínua da Competitividade. Esse custo adicional tira a competitividade dos produtos, torna-os mais caros para a população e impede a geração de empregos. Se é tão ruim, quem está ganhando? A classe política deve enfrentar essa agenda, que trará benefícios a toda a população, com urgência.