Motim Trans vai ocupar o Centro de Vitória

O Centro Histórico de Vitória estará mais colorido no próximo domingo (2/8) com a segunda edição do Motim Trans – Marcha Trans do Espírito Santo, realizada pela Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (GOLD) e que terá a participação de pessoas trans, travestis, movimentos sociais e apoiadores .





Uma das pautas do movimento é protestar contra o crescimento dos registros de violência motivada por homofobia e transfobia no país. Na semana passada, foi divulgado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou crescimento de mais de 35% nos registros de LGBTfobia no Brasil entre 2024 e 2025.





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Criado em 2025 como a primeira Marcha Trans do Espírito Santo, o Motim chega à segunda edição cobrando do poder público políticas que, segundo os organizadores, seriam capazes de garantir direitos, proteção e cidadania à população LGBTQIA + no Brasil.





A GOLD avalia que os números reforçam que a violência não começa apenas na agressão física. “Ela também se alimenta da desumanização, da negação das identidades trans e de discursos que tentam transformar a existência e os direitos dessa população em objeto permanente de disputa”, diz a associação.