Motim Trans vai ocupar o Centro de Vitória

O Centro Histórico de Vitória estará mais colorido no próximo domingo (2/8) com a segunda edição do Motim Trans – Marcha Trans do Espírito Santo, realizada pela Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (GOLD) e que terá a participação de pessoas trans, travestis, movimentos sociais e apoiadores .
Uma das pautas do movimento é protestar contra o crescimento dos registros de violência motivada por homofobia e transfobia no país. Na semana passada, foi divulgado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou crescimento de mais de 35% nos registros de LGBTfobia no Brasil entre 2024 e 2025.
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Criado em 2025 como a primeira Marcha Trans do Espírito Santo, o Motim chega à segunda edição cobrando do poder público políticas que, segundo os organizadores, seriam capazes de garantir direitos, proteção e cidadania à população LGBTQIA + no Brasil.
A GOLD avalia que os números reforçam que a violência não começa apenas na agressão física. “Ela também se alimenta da desumanização, da negação das identidades trans e de discursos que tentam transformar a existência e os direitos dessa população em objeto permanente de disputa”, diz a associação.
“O Motim existe porque pessoas trans e travestis não podem ser lembradas apenas quando aparecem nas estatísticas de violência. Existir com dignidade, segurança e direitos não pode ser tratado como privilégio ou ameaça”, afirma Deborah Sabará, coordenadora de Ações e Projetos da Associação GOLD.
Da escadaria do Palácio Anchieta, sede do Governo do Espírito Santo, o Motim seguirá pela Ladeira Nestor Gomes em direção à Casa GOLD, na Avenida Presidente Florentino Avidos. Após o ato político e a marcha, a mobilização continua com programação cultural no espaço da organização.
Queremos estar nas ruas, ocupar os espaços públicos e dizer que nossas vidas também precisam ser consideradas quando o Estado formula suas políticas
Déborah Sabará Coordenadora de Ações e Projetos da Associação GOLD
O Motim é o ponto culminante da agenda de três dias de mobilização. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, a Casa GOLD recebe o Encontro Estadual Transmasculinidades em Movimento, organizado pela Liga Transmasculina João W. Nery e pela Associação GOLD. O encontro, exclusivo para homens trans e pessoas transmasculinas, será um espaço de articulação, troca de experiências e fortalecimento político das transmasculinidades no Espírito Santo.
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