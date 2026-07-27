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Coluna Leonel Ximenes

Motim Trans vai ocupar o Centro de Vitória

Manifestação começará com uma concentração na escadaria do Palácio Anchieta

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 13:41

Públicado em 

27 jul 2026 às 13:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Manifestação LGBT: denúncia de violência e luta por direitos no ES
Manifestação LGBT: denúncia de violência e luta por direitos no ES Movimento LGBT

O Centro Histórico de Vitória estará mais colorido no próximo domingo (2/8) com a segunda edição do Motim Trans – Marcha Trans do Espírito Santo, realizada pela Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (GOLD) e que terá a participação de pessoas trans, travestis, movimentos sociais e apoiadores . 


Uma das pautas do movimento é protestar contra o crescimento dos registros de violência motivada por homofobia e transfobia no país. Na semana passada, foi divulgado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou crescimento de mais de 35% nos registros de LGBTfobia no Brasil entre 2024 e 2025.


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Criado em 2025 como a primeira Marcha Trans do Espírito Santo, o Motim chega à segunda edição cobrando do poder público políticas que, segundo os organizadores, seriam capazes de garantir direitos, proteção e cidadania à população LGBTQIA + no Brasil.


A GOLD avalia que os números reforçam que a violência não começa apenas na agressão física. “Ela também se alimenta da desumanização, da negação das identidades trans e de discursos que tentam transformar a existência e os direitos dessa população em objeto permanente de disputa”, diz a associação.

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“O Motim existe porque pessoas trans e travestis não podem ser lembradas apenas quando aparecem nas estatísticas de violência. Existir com dignidade, segurança e direitos não pode ser tratado como privilégio ou ameaça”, afirma Deborah Sabará, coordenadora de Ações e Projetos da Associação GOLD.


Da escadaria do Palácio Anchieta, sede do Governo do Espírito Santo, o Motim seguirá pela Ladeira Nestor Gomes em direção à Casa GOLD, na Avenida Presidente Florentino Avidos. Após o ato político e a marcha, a mobilização continua com programação cultural no espaço da organização.

Queremos estar nas ruas, ocupar os espaços públicos e dizer que nossas vidas também precisam ser consideradas quando o Estado formula suas políticas

Déborah Sabará Coordenadora de Ações e Projetos da Associação GOLD


O Motim é o ponto culminante da agenda de três dias de mobilização. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, a Casa GOLD recebe o Encontro Estadual Transmasculinidades em Movimento, organizado pela Liga Transmasculina João W. Nery e pela Associação GOLD. O encontro, exclusivo para homens trans e pessoas transmasculinas, será um espaço de articulação, troca de experiências e fortalecimento político das transmasculinidades no Espírito Santo.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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