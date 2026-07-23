Monja vai dar lições de vida e filosofia a empresários capixabas

Monja Coen será a atração principal da Acaps Trade Show 2026, encontro de empresários do setor supermercadista capixaba, que neste ano será realizado de 15 a 17 de setembro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





Monja zen-budista brasileira de ascendência portuguesa, Cláudia Dias Baptista de Souza, seu nome completo, tem 79 anos e vai encerrar a programação no dia 17, às 16h, com a palestra sobre “Caminhos da Consciência – Saúde Mental e Longevidade”.





A palestrante já impactou mais de 150 mil pessoas com reflexões sobre autoconhecimento, liderança consciente e transformação social, por meio de mensagens de paz e equilíbrio para diversos públicos no Brasil e no mundo.





Além de vender cursos pela internet, Monja Coen é autora de 34 livros que, juntos, já venderam mais de 500 mil exemplares. Com mais de 40 anos difundindo o zen-budismo e 12 anos de treinamento rigoroso no Japão, a monja é fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, em São Paulo.