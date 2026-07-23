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Coluna Leonel Ximenes

Monja vai dar lições de vida e filosofia a empresários capixabas

Palestrante fará reflexões sobre autoconhecimento, liderança consciente e transformação social na Acaps Trade Show 2026

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 15:50

Públicado em 

23 jul 2026 às 15:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Monja Coen é autora de 34 livros que, juntos, já venderam mais de 500 mil exemplares
Monja Coen é autora de 34 livros que, juntos, já venderam mais de 500 mil exemplares Divulgação

Monja Coen será a atração principal da Acaps Trade Show 2026, encontro de empresários do setor supermercadista capixaba, que neste ano será realizado de 15 a 17 de setembro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.


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Monja zen-budista brasileira de ascendência portuguesa, Cláudia Dias Baptista de Souza, seu nome completo, tem 79 anos e vai encerrar a programação no dia 17, às 16h, com a palestra sobre “Caminhos da Consciência – Saúde Mental e Longevidade”.


A palestrante já impactou mais de 150 mil pessoas com reflexões sobre autoconhecimento, liderança consciente e transformação social, por meio de mensagens de paz e equilíbrio para diversos públicos no Brasil e no mundo.


Além de vender cursos pela internet, Monja Coen é autora de 34 livros que, juntos, já venderam mais de 500 mil exemplares. Com mais de 40 anos difundindo o zen-budismo e 12 anos de treinamento rigoroso no Japão, a monja é fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, em São Paulo.


DOS EUA AO JAPÃO

A sua formação começou em Los Angeles (EUA) e completou o mestrado no Mosteiro Feminino de Nagoya, no Japão, onde praticou como noviça e monja oficial por 12 anos. 

Foi ordenada em 1983. 


No mesmo ano, mudou-se para o Mosteiro Feminino de Nagoya (Aichi Senmon Nisodo), onde permaneceu por oito anos, tendo se graduado no programa de Tokubetsu Soryo (monja especial, hábil a ser professora de mosteiros).


Em tempo: a monja medita todos os dias, inclusive aos domingos, dia em que os supermercados capixabas estão fechados.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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