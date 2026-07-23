BR 101 tem duas novas obras e uma duplicação com data para ser entregue

A Ecovias Capixaba anunciou que vai incorporar duas novas obras ao contrato de concessão da BR 101: um viaduto no acesso ao distrito de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, e uma passagem em desnível em João Neiva, em frente à rodoviária do município.
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Os anúncios foram feitos durante reunião da Comissão Especial de Fiscalização das BR-101 e 262 da Assembleia Legislativa, colegiado que acompanha a execução do novo contrato e cobra o cumprimento dos prazos das obras.
Segundo o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Júnior, as duas intervenções não estavam previstas inicialmente, mas já estão em fase de negociação com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para serem incorporadas ao contrato.
"No acesso ao distrito de Safra, entendemos que não é possível manter aquele trecho sem um viaduto. Ainda estamos na fase de aprovação junto à ANTT e o projeto executivo será desenvolvido na sequência. Em João Neiva, também estamos incorporando uma passagem em desnível em frente à rodoviária, que não constava no contrato original, mas já está em tratativas avançadas com a Agência", explicou.
DUPLICAÇÃO NO SUL
Durante a apresentação, Amorim também confirmou que a próxima entrega da concessionária ocorrerá no próximo mês, com a conclusão de 10 quilômetros de duplicação entre os trevos de Alfredo Chaves e Piúma. O trecho inclui a construção de um viaduto de acesso à rodovia estadual, considerado uma das principais intervenções da região.
"Hoje temos cerca de 80 quilômetros de obras em execução, entre os trechos Norte e Sul. Em agosto, entregaremos esses 10 quilômetros duplicados entre Alfredo Chaves e Piúma. As obras seguem avançando em direção a Atílio Vivácqua, no Sul, e a João Neiva, no Norte", afirmou.
De acordo com a concessionária, a expectativa é a de que, até agosto de 2028, seja liberado um corredor contínuo de 215 quilômetros de pistas duplicadas entre João Neiva, na interseção com a BR 259, e Atílio Vivácqua. Depois disso, a duplicação deverá avançar até a divisa com o Rio de Janeiro, em 2032.
No sentido Norte, a duplicação entre João Neiva e Linhares depende da obtenção das licenças ambientais junto ao Ibama.
Presidente da Comissão Especial de Fiscalização das BR-101 e 262, o deputado Fabrício Gandini destacou que o papel da Assembleia é acompanhar de perto a execução das obras e cobrar o cumprimento dos compromissos assumidos pela concessionária.
"A Comissão foi criada justamente para fiscalizar o novo contrato e garantir que ele seja cumprido. Vamos acompanhar cronogramas, cobrar prazos e exigir que as obras avancem. O Espírito Santo não pode repetir os atrasos do contrato anterior", afirmou.
Essa antecipação foi resultado das cobranças feitas pela Comissão junto à ANTT, à Ecovias Capixaba e durante audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília.
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