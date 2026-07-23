BR 101 tem duas novas obras e uma duplicação com data para ser entregue

A Ecovias Capixaba anunciou que vai incorporar duas novas obras ao contrato de concessão da BR 101: um viaduto no acesso ao distrito de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, e uma passagem em desnível em João Neiva, em frente à rodoviária do município.





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Os anúncios foram feitos durante reunião da Comissão Especial de Fiscalização das BR-101 e 262 da Assembleia Legislativa, colegiado que acompanha a execução do novo contrato e cobra o cumprimento dos prazos das obras.





Segundo o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Júnior, as duas intervenções não estavam previstas inicialmente, mas já estão em fase de negociação com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para serem incorporadas ao contrato.