Mais curta, mais silenciosa e menos iluminada: ES terá missa "diferente"

Maxwel Calegario Maciel, membro da paróquia participante do projeto da missa inclusiva, explica que o rito dessa celebração é o mesmo de uma missa realizada durante a semana, com uma duração um pouco menor, e, por isso, não há necessidade de uma formação especial para os padres celebrantes.





“O padre só precisa ser aberto a algumas eventuais ações que autistas precisam realizar para se autorregular, como caminhar pela nave da igreja ou até mesmo no altar, dar saltos, flaps com os braços, soltar alguns gritos, ou seja, entender que eles não fazem isto por birra ou má educação”, diz Maciel.





Nesta celebração, estarão presentes profissionais que atuam no tratamento de crianças neurodivergentes para entretê-las enquanto os pais participam da missa. “Haverá crianças neste espaço, outras sentadas com os pais e ainda outras circulando pela igreja. Nosso intuito nesta celebração é oferecer um ambiente acolhedor para as famílias atípicas, para que elas possam voltar para a igreja sem preocupações com julgamentos.”





Maciel destaca que as dores que os paroquianos sofrem com o julgamento em todos os ambientes que frequentam, inclusive nas igrejas, não afetam apenas os neurodivergentes: “Isto acaba os afastando das missas. Observamos também pouca frequência de pessoas com deficiências visuais, auditivas e motoras. Estamos buscando voluntários para serem intérpretes de libras nas celebrações e aquisição da Bíblia em Braile, além de melhorar a acessibilidade da nossa paróquia para os cadeirantes”.



