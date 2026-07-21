Como a infraestrutura resiliente já está mudando a gestão dos riscos climáticos

As mudanças climáticas deixaram de ser um risco futuro para se consolidarem como variável estratégica no planejamento da infraestrutura pública. A recente Nota Técnica Conjunta do Inpe, Inmet, Funceme e Censipam aponta probabilidade superior a 95% de ocorrência e persistência do fenômeno El Niño durante o segundo semestre de 2026, com possibilidade de se estender até 2027.





O alerta reforça que eventos climáticos extremos influenciam diretamente a viabilidade dos investimentos públicos de longo prazo.





Embora o El Niño seja um fenômeno natural, seus efeitos são intensificados pelo aquecimento global. O aumento das temperaturas e as alterações no regime de chuvas ampliam a ocorrência de secas, enchentes, ondas de calor e incêndios florestais, comprometendo a infraestrutura e a continuidade dos serviços públicos.