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  • Como a infraestrutura resiliente já está mudando a gestão dos riscos climáticos
Simone Lemos Vieira

Artigo de Opinião

É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG/ES e coordenadora do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado do Espírito Santo
Simone Lemos Vieira

Como a infraestrutura resiliente já está mudando a gestão dos riscos climáticos

Esse cenário exige uma mudança de paradigma. A infraestrutura pública foi concebida, historicamente, com base em séries climáticas passadas
Simone Lemos Vieira
É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG/ES e coordenadora do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado do Espírito Santo

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 10:00

Publicado em 

21 jul 2026 às 10:00

As mudanças climáticas deixaram de ser um risco futuro para se consolidarem como variável estratégica no planejamento da infraestrutura pública. A recente Nota Técnica Conjunta do Inpe, Inmet, Funceme e Censipam aponta probabilidade superior a 95% de ocorrência e persistência do fenômeno El Niño durante o segundo semestre de 2026, com possibilidade de se estender até 2027. 


O alerta reforça que eventos climáticos extremos influenciam diretamente a viabilidade dos investimentos públicos de longo prazo.


Embora o El Niño seja um fenômeno natural, seus efeitos são intensificados pelo aquecimento global. O aumento das temperaturas e as alterações no regime de chuvas ampliam a ocorrência de secas, enchentes, ondas de calor e incêndios florestais, comprometendo a infraestrutura e a continuidade dos serviços públicos. 

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As projeções indicam mudanças relevantes no comportamento climático, impondo novos desafios ao planejamento de estados e municípios.


Esse cenário exige uma mudança de paradigma. A infraestrutura pública foi concebida, historicamente, com base em séries climáticas passadas. Entretanto, empreendimentos cuja vida útil supera três décadas estarão sujeitos a condições ambientais substancialmente diferentes daquelas existentes em sua concepção. 


Nesse contexto, consolida-se o conceito de infraestrutura resiliente, entendida como aquela capaz de antecipar, resistir, adaptar-se e recuperar-se de eventos extremos, assegurando a continuidade dos serviços públicos e reduzindo perdas econômicas, sociais e ambientais. 


A resiliência deixa de ser apenas uma característica da engenharia para incorporar a gestão dos riscos climáticos ao planejamento, à modelagem econômico-financeira, ao licenciamento, à contratação e à gestão dos empreendimentos.

Enchente em Iconha em 2020 Foto do leitor/Lucas Knupp

Em contratos de longo prazo, essa transformação assume importância ainda maior, pois estarão expostos a cenários climáticos distintos daqueles considerados na licitação. 


Ignorar essa realidade aumenta a probabilidade de reequilíbrios econômico-financeiros, de litigiosidade, reduz a previsibilidade regulatória e a atratividade dos projetos.


A variável climática, portanto, deve integrar os estudos de viabilidade, contemplando avaliações de vulnerabilidade, projeções meteorológicas e hidrológicas, critérios de adaptação da engenharia, planos de contingência e adequada alocação dos riscos climáticos. 


Essa já é uma exigência crescente de organismos multilaterais e investidores na avaliação da sustentabilidade e da financiabilidade dos empreendimentos.


Para os entes subnacionais, trata-se de uma oportunidade de aperfeiçoar a governança dos investimentos em infraestrutura. Incorporar critérios de adaptação climática desde as fases iniciais de estruturação fortalece a qualidade técnica dos projetos, reduz riscos contratuais e amplia a segurança jurídica.


É preciso preparar a infraestrutura pública para uma realidade em que eventos extremos serão cada vez mais frequentes. A infraestrutura resiliente já não representa apenas uma agenda ambiental. 


Constitui um instrumento de governança, responsabilidade fiscal e desenvolvimento sustentável. Incorporar a variável climática à concepção dos projetos tornou-se requisito para assegurar a viabilidade técnica, econômica e institucional dos investimentos de longo prazo.

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