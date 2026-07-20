Lente seletiva da justiça: uma reflexão sobre raça, privilégio e poder

Esta reflexão toca no cerne das discussões estruturais sobre raça, privilégio e poder. Em sistemas historicamente moldados pela desigualdade racial, as dinâmicas de controle e de liberdade operam de formas radicalmente opostas para diferentes grupos.





Historicamente, corpos negros têm sido alvo de maior vigilância, suspeição e punitivismo por parte de instituições do Estado — uma clara manifestação da vigilância seletiva. A branquitude frequentemente opera como um "padrão neutro", o que confere a pessoas brancas o privilégio da individualidade e da presunção de inocência. O escrutínio público ou institucional raramente carrega o mesmo peso ou perigo para quem detém o privilégio estrutural.





Vamos aos "recortes". O caso real ocorrido na Rua da Lama, em Vitória, envolvendo o sociólogo Roberto Barcelos Ferrante. Ele foi preso em flagrante por injúria racial (crime equiparado ao de racismo), ameaça e porte de arma branca (faca), mas obteve liberdade provisória imediata, sem fiança, na audiência de custódia.





Além da flagrância sobre os insultos racistas contra um trabalhador negro, desferiu ameaças e empunhava uma faca de cozinha. O crime, gravado em vídeo e testemunhado por dezenas de pessoas, chocou a opinião pública.





Nesta mesma linha, percebemos que a resposta institucional ao caso foi ainda mais pedagógica sobre como o poder é distribuído no Brasil. Menos de 24 horas após o crime, em audiência de custódia, o acusado obteve liberdade provisória imediata — ironicamente, amparado até pelo caráter inafiançável do crime, que veda a fixação de valores pelo delegado, mas que abriu margem para a soltura judicial sem ônus.





Juridicamente, a decisão seguiu o rito da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. O problema central, contudo, reside na assimetria: se o flagranteado fosse um jovem negro da periferia de Vitória, o destino processual teria sido o mesmo? Este artigo propõe uma análise desse contraste jurídico e social à luz da história, da sociologia e da literatura brasileira.