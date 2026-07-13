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Confusão na Rua da Lama

Justiça manda soltar sociólogo preso por injúria racial e ameaça em Vitória

Roberto Barcelos Ferrante responderá em liberdade, sem pagamento de fiança, mas terá de cumprir medidas cautelares impostas pela Justiça

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2026 às 13:23

A Justiça do Espírito Santo concedeu liberdade provisória sem fiança ao sociólogo Roberto Barcelos Ferrante, de 47 anos, preso em flagrante por injúria racial e ameaça suspeito de proferir ofensas a um funcionário público na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, na madrugada de domingo (12). A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (13). 


A juíza Raquel de Almeida Valinho homologou a prisão em flagrante, mas comunicou na decisão que entendeu que não estavam presentes os requisitos para convertê-la em preventiva, considerando que Roberto possui residência fixa e ocupação lícita. Com isso, concedeu liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares. 


Entre as determinações impostas pela Justiça, Roberto está proibido de sair da Grande Vitória sem autorização judicial, deverá comparecer a todos os atos do processo, manter o endereço atualizado, não poderá frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos semelhantes e está proibido de manter qualquer tipo de contato com a vítima. Caso descumpra qualquer uma das medidas, ele poderá ter a prisão preventiva decretada. 


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Roberto Barcelos Ferrante. O espaço permanece aberto para manifestação.

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