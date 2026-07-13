Justiça manda soltar sociólogo preso por injúria racial e ameaça em Vitória

A Justiça do Espírito Santo concedeu liberdade provisória sem fiança ao sociólogo Roberto Barcelos Ferrante, de 47 anos, preso em flagrante por injúria racial e ameaça suspeito de proferir ofensas a um funcionário público na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, na madrugada de domingo (12). A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (13).





A juíza Raquel de Almeida Valinho homologou a prisão em flagrante, mas comunicou na decisão que entendeu que não estavam presentes os requisitos para convertê-la em preventiva, considerando que Roberto possui residência fixa e ocupação lícita. Com isso, concedeu liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares.





Entre as determinações impostas pela Justiça, Roberto está proibido de sair da Grande Vitória sem autorização judicial, deverá comparecer a todos os atos do processo, manter o endereço atualizado, não poderá frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos semelhantes e está proibido de manter qualquer tipo de contato com a vítima. Caso descumpra qualquer uma das medidas, ele poderá ter a prisão preventiva decretada.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Roberto Barcelos Ferrante. O espaço permanece aberto para manifestação.