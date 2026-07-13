Flagrado com munição, suspeito oferece R$ 17 mil a PMs para ser liberado na Serra

Um jovem de 25 anos foi preso após ser flagrado com munições e oferecer R$ 17 mil a policiais militares para ser liberado, no fim da tarde de domingo (12), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.





Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares avistaram Geysson Pereira Nascimento em atitude suspeita, próximo a um carro, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Durante a abordagem e buscas no veículo, foram encontradas munições e cerca de R$ 17 mil em espécie.





Ainda conforme a corporação, o jovem ofereceu o valor aos policiais para que fosse liberado, mas a proposta foi recusada. Os militares informaram ao suspeito que a conduta configurava o crime de corrupção ativa, e ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.





De acordo com a Polícia Civil, Geysson foi autuado em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito e corrupção ativa e encaminhado ao sistema prisional.