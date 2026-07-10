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Polícia

Preso escapa da Delegacia Regional de São Mateus e fuga é investigada

Publicado em

10 jul 2026 às 13:33

Um homem de 27 anos, identificado como Marcelo dos Santos Santana, que tinha mandados de prisão em aberto, fugiu da Delegacia Regional de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9), pouco depois de ser preso pela Polícia Civil.


Em nota, a Polícia Civil informou que, logo após a fuga, todas as forças de segurança foram acionadas para tentar localizar o foragido. A corporação afirmou ainda que adotou todas as medidas administrativas e operacionais cabíveis, mas, até a última atualização desta reportagem, o homem não havia sido recapturado.


Segundo a Polícia Civil, foi instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga. A Corregedoria da corporação acompanha a investigação.


A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre os crimes pelos quais Marcelo dos Santos Santana era procurado, mas não obteve resposta até a publicação desta matéri

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Grande Vitória

Motorista morre após bater de frente com ônibus do Transcol em Vitória

Publicado em 10/07/2026 às 12:13

Um motorista de 58 anos morreu após bater de frente com um ônibus do Sistema Transcol na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Grande Vitória, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 10h desta sexta-feira (10). O nome da vítima não foi divulgado.


No ônibus estavam apenas o motorista e um auxiliar. Nenhum dos dois ficou ferido.


Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que o carro seguia em direção ao bairro São Pedro, enquanto o coletivo trafegava no sentido Santo Antônio. Em determinado momento, o automóvel teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o ônibus.


Conforme os relatos, o motorista dirigia em alta velocidade e já trafegava fora da faixa de rolamento antes da batida. As circunstâncias do acidente, no entanto, serão apuradas pela perícia.


Por causa da colisão, o trânsito na Rodovia Serafim Derenzi chegou a operar no sistema Pare e Siga, mas já foi liberado com orientação de agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória.


A perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) foi acionada e informou que a ocorrência estava em andamento até a publicação desta reportagem.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Crime

Adolescente é morto a tiros no quintal de casa em Sooretama

Publicado em 10/07/2026 às 11:08

Um adolescente foi encontrado baleado no quintal de casa, no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9). Segundo a Polícia Militar (PM) a vítima foi socorrida por um responsável e levada ao pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito fugiu de bicicleta. O nome e a idade do adolescente não foram divulgados.


De acordo com a PM, o adolescente foi atingido por um disparo no tórax. Na unidade de saúde, a equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele morreu em decorrência dos ferimentos. Após o homicídio, policiais militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama. Até o momento, ninguém foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação em Colatina

Publicado em 10/07/2026 às 10:04

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no Morro do Vicente Soela, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (9). 


Segundo o Corpo de Bombeiroso fogo foi intensificado pela grande quantidade de vegetação seca, pela altura da mata e pelas condições do vento, que levaram a fumaça em direção às residências próximas. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido.


Para conter o incêndio, os bombeiros montaram três frentes de combate. As equipes apagaram as chamas e molharam a vegetação às margens da via para impedir que o fogo se alastrasse e atingisse as proximidades de uma unidade do Sanear e de uma escola do bairro.


Após controlar o incêndio, os militares permaneceram no local monitorando a área para evitar o surgimento de novos focos.

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A moradora contou que o incêndio teria começado na área onde fica a geladeira da casa.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Nova ponte

Vila Velha: ponte da Champagnat vai ser demolida após apresentar desgaste e corrosão

Publicado em 10/07/2026 às 08:29
Ponte da Avenida Champagnat apresenta desgaste da estrutura e será substituída
Ponte da Avenida Champagnat apresenta desgaste da estrutura e será substituída Prefeitura de Vila Velha

A ponte localizada na Avenida Champagnat, ligação entre os bairros Praia da Costa e Itapuã, em Vila Velha, será demolida a partir da próxima terça-feira (14). O trânsito na região sofrerá intervenções. 

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As obras fazem parte do tamponamento do Canal da Costa para a implantação do Parque Linear da Praia da Costa. 


A Prefeitura de Vila Velha esclareceu que a estrutura apresenta sinais de envelhecimento, como corrosão das armaduras, desgaste do concreto e infiltrações. O órgão informou que, embora não exista risco iminente, esse desgaste tende a evoluir com o passar do tempo. 


A expectativa é que a nova ponte seja concluída em aproximadamente três semanas. Ela será executada nos padrões das travessias das avenidas Castelo Branco e Dom Jorge de Menezes, que já estão preparadas para o novo sistema de drenagem na região da Praia da Costa.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Loteria

Aposta de Vila Velha erra um número e leva R$ 45 mil na Mega-Sena

Publicado em 09/07/2026 às 21:49

Uma aposta de Vila Velha acertou cinco das seis dezenas da Mega-Sena e ficou a apenas um número do prêmio de R$ 43 milhões sorteado na noite desta quinta-feira (9). As dezenas do concurso 3029 foram: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59.


O bilhete registrado no Espírito Santo vai render R$ 45.642,92 ao apostador. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita na Loteria Itapoa LTDA ME, na modalidade simples, que custa R$ 6.


A única aposta vencedora do prêmio milionário foi registrada em Divinópolis, Minas Gerais, também na modalidade simples, ao custo de R$ 6. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Linhares

Até trailer de lanches é removido em ação contra veículos abandonados

Publicado em 09/07/2026 às 20:21
Os veículos removidos apresentavam sinais de abandono, de acordo com a Prefeitura de Linhares.
Divulgação | Prefeitura de Linhares

Após denúncias, mais quatro veículos abandonados foram removidos das ruas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). A ação foi realizada pela prefeitura, com apoio da Polícia Militar, nos bairros Jocafe, Santa Cruz e Interlagos.


Além dos automóveis, um reboque de lanches também foi retirado da via pública. Segundo a prefeitura, os veículos apresentavam sinais de abandono. Além de prejudicarem a mobilidade urbana, eles podem acumular água e se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue


Moradores que identificarem veículos abandonados em Linhares podem acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 para registrar a ocorrência.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Fiscalização

Mulher é presa por gato de energia com sistema sofisticado em Cachoeiro

Publicado em 09/07/2026 às 20:11
Fraude em medidor de energia é descoberta e mulher acaba presa em Cachoeiro
Ligação clandestina subterrânea foi descoberta em casa em Cachoeiro Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 51 anos foi presa por furtar energia elétrica no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Civil, uma perícia realizada na casa dela encontrou uma ligação clandestina subterrânea, instalada antes do medidor, que abastecia parte do imóvel sem registrar o consumo.


O desvio ainda contava com um sistema que interrompia automaticamente a fraude quando o disjuntor geral era desligado, dificultando a identificação durante inspeções. Segundo a equipe técnica da EDP presente no local, a estrutura era difícil de identificar até mesmo por especialistas da concessionária. 


Após a confirmação da irregularidade, a EDP registrou a ocorrência e a moradora foi levada à delegacia. Ela foi autuada em flagrante por furto qualificado mediante fraude e encaminhada ao sistema prisional. A identidade dela não foi divulgada.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Trânsito

Aluno do Ifes morre em acidente entre moto e carro na BR 259, em Colatina

Publicado em 09/07/2026 às 17:16
Acidente aconteceu na BR 259 e envolveu uma moto e um carro
Jovem de 26 anos era aluno do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Itapina Montagem | Reprodução IFES Itapina

Um jovem de 26 anos, identificado como Thiago Sampaio Guese, morreu em um acidente entre uma motocicleta e um carro na BR 259, em Colatinano Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (9). Ele estava na garupa da moto, que era conduzida por uma estudante, que ficou ferida.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 13h20, na altura do bairro Colúmbia.


Thiago era aluno do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Itapina. A condutora da motocicleta também estuda na instituição. Em nota, o Ifes lamentou a morte do estudante e informou que a jovem está em recuperação.


Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista do carro ou sobre as circunstâncias do acidente.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não havia recebido retorno até a última atualização desta matéria.

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Segundo a PM, a vítima pilotava uma moto com outro menor de idade na garupa.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Vila Velha

Jovem que sumiu no mar na Praia de Itaparica é encontrado morto

Publicado em 09/07/2026 às 14:44
O corpo do jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, foi encontrado por volta das 14h desta quinta-feira (9).
Leitor AG

O corpo do jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, foi encontrado por volta das 14h desta quinta-feira (9), em Vila Velha. Segundo os Bombeiros, o corpo estava próximo ao Posto 15, no final da Praia de Itaparica, a mesma região em que a vítima havia sumido.


Arthur desapareceu no mar na terça-feira (7) após ser atingido por fortes ondas enquanto surfava com um amigo. Barcos e helicópteros foram utilizados durante as buscas.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
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Drogas com fotos de Vini Júnior e Sadio Mané são apreendidas no ES

Publicado em 09/07/2026 às 11:47
Drogas foram embaladas com imagens dos jogadores Vinicius Junior, do Brasil, e Sadio Mané, do Senegal
Drogas foram embaladas com imagens dos jogadores Vinicius Junior, do Brasil, e Sadio Mané, do Senegal Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Drogas com fotos dos jogadores Vinicius Júnior, da Seleção Brasileira, e de Sadio Mané, do Senegal, foram apreendidas durante uma operação da Polícia Civil em Vila Velha e Guarapari, no Espírito Santo, contra facções criminosas. O material estava dentro do micro-ondas de uma das casas alvo de buscas. 


Segundo a Polícia Civil, a operação, deflagrada nesta quinta-feira (9), foi uma resposta a ataques armados e à disputa entre facções criminosas nas regiões de Recanto da Sereia, em Guarapari, e no bairro Jabaeté, em Vila Velha. 


Durante as buscas em Jabaeté, os policiais localizaram 1.245 porções de substância com características semelhantes à PAC, já fracionadas e prontas para a venda, dentro do eletrodoméstico. As fotos dos jogadores nas embalagens chamam a atenção (veja acima). Os pacotes foram recolhidos.  

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
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