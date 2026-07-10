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Dilsinho, Festival Matrizes e Discotecagem em Vinil: confira a programação do final de semana no ES

Atrações para todos os gostos continuam agitando o Espírito Santo
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 14:22

Dilsinho é atração do Botecão 2026
Dilsinho é atração do Botecão 2026 Reprodução/Instagram/@dilsinho

Sextou! O final de semana está chegando, e se você quiser curtir algo diferente, não se preocupe porque a nossa agenda vai te dar várias opções. Para os fãs de pagode, ainda nesta sexta-feira (10) o cantor Dilsinho vai marcar presença na Praça do Papa, em Vitória, com o Botecão, o evento que encerra o Roda de Boteco.


Indo para Itaúnas agora, quem quiser curtir uma agenda de shows de forró, neste sábado (11), começa o Festival Matrizes 2026, com uma programação que celebra um dos gêneros mais populares do ES e do Brasil. Os ingressos estão à venda no site Sympla, a partir de R$40. 


No domingo (12), o coletivo Plano B vai comandar uma discotecagem em vinil gratuita, às 12h30, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, durante mais uma edição do Parque Aberto. Além desses, a agenda do nosso estado continua com opções de festas julinas e outras atrações.

Clique em "Ver Agenda" e confira os melhores eventos do ES

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