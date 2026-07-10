Dilsinho, Festival Matrizes e Discotecagem em Vinil: confira a programação do final de semana no ES

Sextou! O final de semana está chegando, e se você quiser curtir algo diferente, não se preocupe porque a nossa agenda vai te dar várias opções. Para os fãs de pagode, ainda nesta sexta-feira (10) o cantor Dilsinho vai marcar presença na Praça do Papa, em Vitória, com o Botecão, o evento que encerra o Roda de Boteco.





Indo para Itaúnas agora, quem quiser curtir uma agenda de shows de forró, neste sábado (11), começa o Festival Matrizes 2026, com uma programação que celebra um dos gêneros mais populares do ES e do Brasil. Os ingressos estão à venda no site Sympla, a partir de R$40.





No domingo (12), o coletivo Plano B vai comandar uma discotecagem em vinil gratuita, às 12h30, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, durante mais uma edição do Parque Aberto. Além desses, a agenda do nosso estado continua com opções de festas julinas e outras atrações.