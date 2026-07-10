Nascida nos EUA, Bella Nascimento abraça raízes capixabas e revela próximo desafio na carreira

Ela nasceu nos Estados Unidos e poderia seguir uma carreira ligada ao seu país de origem, mas o carinho pelo Espírito Santo falou mais alto. Filha de mãe capixaba, Bella Nascimento é uma armadora de 23 anos que escolheu representar o Brasil nas quadras e hoje é uma das principais promessas da seleção brasileira feminina de basquete.
Apesar do sotaque ainda carregar traços do inglês, Bella não esconde qual lugar considera casa. Aos três anos, visitou o Espírito Santo pela primeira vez, e desde então a relação com o Estado só cresceu, construindo amizades e fortalecendo os laços com a família.
"Eu nasci nos Estados Unidos, mas minha mãe é capixaba. Ela me trouxe para cá quando eu tinha três anos. Foi aqui que eu cresci, fiz amizades e construí minha família. Eu acho que essa é a minha raiz", afirmou Bella.
O sentimento é compartilhado pela mãe, Zue Nascimento. Segundo ela, a filha criou vínculos que vão muito além do sangue. "Os meus amigos se tornaram amigos dela também. Ela tem uma raiz capixaba que é impossível dizer que não tem", disse a mãe.
Foi justamente essa identificação com o Brasil que pesou quando chegou a hora de definir qual seleção defender. Enquanto muitas atletas sonham em vestir a camisa do país onde nasceram, Bella nunca escondeu que o desejo era representar o Brasil.
"É uma honra defender o Brasil. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Eu sinto que Deus me colocou nesse lugar. Sou muito grata por jogar pela seleção brasileira. É tudo o que eu queria", confessou a atleta.
Destaque na Seleção Brasileira
A escolha vem sendo recompensada dentro de quadra. Em 2025, Bella foi uma das protagonistas da campanha que levou o Brasil à medalha de prata na Copa América feminina. O aproveitamento nas bolas de três e o estilo de jogo renderam comparações com o astro da NBA Stephen Curry, fazendo com que torcedores passassem a chamá-la de "filha do Curry".
A Copa América foi a primeira competição oficial de Bella Nascimento com o Brasil, mas a primeira convocação veio em abril de 2025, quando disputou alguns amistosos pela seleção, enquanto ainda era jogadora da Universidade de William & Mary, onde foi fundamental na conquista do título da conferência (CAA), sendo eleita MVP da competição.
Depois de se destacar no basquete universitário dos Estados Unidos, Bella cruzou o Atlântico e defendeu o União Esportiva, um clube de Portugal, na última temporada. Agora, a armadora segue aproveitando o período de férias para treinar no Centro de Treinamento do Cetaf, em Vila Velha, antes de iniciar um novo capítulo da carreira.
Próxima parada: Rússia
O próximo destino será o Nadezhda Orenburg, da Rússia. A mudança representa um desafio dentro e fora das quadras. Além da adaptação ao estilo de jogo, Bella terá que enfrentar uma cultura e temperatura bem diferentes do que as encontradas no Espírito Santo.
"Vai ser bem frio", brincou. "É uma cultura bem diferente, uma liga diferente também. Quero conhecer tudo isso e evoluir. Minha expectativa é fazer o meu melhor, como sempre", concluiu jogadora.
A distância preocupa a mãe, que admite o coração apertado ao ver a filha seguir carreira do outro lado do planeta. "Claro que eu tenho preocupação. Ela vai sozinha, está cada vez mais independente e lutando para alcançar os objetivos dela. Mãe sempre fica com o coração na mão. Se eu puder, vou assistir aos jogos dela", disse.