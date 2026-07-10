Nascida nos EUA, Bella Nascimento abraça raízes capixabas e revela próximo desafio na carreira

Ela nasceu nos Estados Unidos e poderia seguir uma carreira ligada ao seu país de origem, mas o carinho pelo Espírito Santo falou mais alto. Filha de mãe capixaba, Bella Nascimento é uma armadora de 23 anos que escolheu representar o Brasil nas quadras e hoje é uma das principais promessas da seleção brasileira feminina de basquete.





Apesar do sotaque ainda carregar traços do inglês, Bella não esconde qual lugar considera casa. Aos três anos, visitou o Espírito Santo pela primeira vez, e desde então a relação com o Estado só cresceu, construindo amizades e fortalecendo os laços com a família.





"Eu nasci nos Estados Unidos, mas minha mãe é capixaba. Ela me trouxe para cá quando eu tinha três anos. Foi aqui que eu cresci, fiz amizades e construí minha família. Eu acho que essa é a minha raiz", afirmou Bella.



