Letícia Colin, estrela de 'Quem Ama Cunha', é internada no hospital e preocupa fãs

Vivendo a personagem Adriana, na nova novela de TV Globo "Quem Ama Cuida", Leticia Colin deu uma pausa nas gravações na última quarta-feira (8) para ir ao hospital. Em seus stories no Instagram, a atriz apareceu ao lado de seu pneumologista, e a imagem preocupou os fãs da novela e da artista





Mas de uma forma descontraída, Leticia explicou o motivo da consulta, que não era nada de grave. "Fazendo exames porque ser Adriana não é mole, não!" brincou a atriz. Ela também explicou para quem a acompanha seu estado de saúde. "Nesse momento estou aqui um pouco gripada, e eu tenho bronquite, asma, enfim" desabafou a artista.



