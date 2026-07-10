Dino bloqueia R$ 119 milhões de Valdemar por suspeitas em emendas





"Valdemar Costa Neto nega categoricamente a prática de qualquer crime. Não há qualquer prova, ou mesmo indício, de que tenha aderido conscientemente a um suposto esquema criminoso", afirmou a defesa, em nota enviada à imprensa.

Na decisão, Dino apontou a suspeita de que o líder da legenda pode ter feito indicações irregulares de emendas mesmo sem mandato. Ele é ex-deputado federal.