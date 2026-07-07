Fibromialgia: entenda a doença de Elisa em 'Quem ama cuida' e os sintomas da crise

No capítulo da última segunda-feira (6) de "Quem ama cuida", a personagem Elisa (Isabela Garcia) foi diagnosticada com a doença com fibromialgia, doença que afeta milhões de brasileiros.





Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a fibromialgia afeta cerca de 3% da população brasileira, o equivalente a aproximadamente 6 milhões de pessoas. No mundo, estima-se que entre 2% e 5% da população conviva com a doença. Embora possa atingir homens e mulheres de diferentes idades, a condição é mais frequente no sexo feminino, representando cerca de 80% a 90% dos casos diagnosticados. A personagem, que vive a mãe da protagonista Adriana (Letícia Colin), deve começar a ver o quadro melhorar nos próximos capítulos, após o diagnóstico da doença.





A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada principalmente por dor generalizada em diferentes regiões do corpo, acompanhada por uma série de outros sintomas que podem comprometer significativamente a qualidade de vida. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a condição está relacionada a alterações na forma como o sistema nervoso processa os estímulos dolorosos, tornando o organismo mais sensível à dor.





De acordo com a reumatologista Luiza Vallory Alochio, da Unimed Sul Capixaba, os sinais mais comuns da fibromialgia incluem dor musculoesquelética por todo o corpo, cansaço persistente, sono não reparador, dificuldade de concentração, alterações de memória e sensibilidade aumentada ao toque. Também podem ocorrer sintomas como ansiedade, depressão, dores de cabeça frequentes, síndrome do intestino irritável e sensação de rigidez corporal, especialmente ao despertar.





“O paciente costuma apresentar uma combinação de sintomas que vai muito além da dor. A fadiga intensa, os distúrbios do sono e as alterações cognitivas fazem parte do quadro e muitas vezes são tão incapacitantes quanto a própria dor”, explica Luiza Vallory Alochio.





Embora os sintomas possam estar presentes de forma contínua, muitos pacientes relatam períodos de agravamento conhecidos popularmente como crises de fibromialgia.