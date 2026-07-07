Dormiu e acordou cansado? O problema pode ser a sobrecarga mental

A sobrecarga mental mantém o cérebro em alerta constante e dificulta o descanso mesmo durante as pausas Crédito: Imagem: Jack_the_sparow | Shutterstock

Para algumas pessoas, é comum acordar cansado, passar o dia tentando recuperar a energia e, mesmo depois de uma noite inteira de sono, sentir que continua exausto. No entanto, esse não é um problema de falta de descanso, mas um sinal de que a mente está sobrecarregada.

Em um cenário marcado por excesso de informações, cobranças constantes, notificações e uma rotina cada vez mais acelerada, cresce o número de pessoas que convivem com um tipo de exaustão que vai além do físico. Trata-se da sobrecarga mental, um estado em que o cérebro permanece em alerta por tempo prolongado e encontra dificuldade para desacelerar, mesmo nos momentos de pausa.

Segundo o psicanalista e neuropsicólogo Jorge Guedes, esse quadro pode passar despercebido no início justamente porque muitas pessoas acreditam que basta dormir algumas horas para recuperar a disposição. No entanto, quando o cérebro permanece constantemente ocupado com preocupações, decisões e estímulos, o descanso nem sempre é suficiente para restaurar a energia mental.

“Vivemos uma época em que descansar deixou de significar, necessariamente, recuperar a mente. Muitas pessoas interrompem o trabalho, mas continuam conectadas emocionalmente às responsabilidades por meio do celular, das redes sociais ou das preocupações constantes. O cérebro praticamente não encontra espaço para respirar”, explica.

Sinais de sobrecarga mental que vão além do cansaço

Além do cansaço persistente, outros sinais costumam aparecer gradualmente, como dificuldade de concentração, esquecimentos frequentes, irritabilidade, sensação de improdutividade, perda de motivação e até alterações no sono. Em muitos casos, a pessoa continua realizando suas atividades normalmente, mas com a sensação constante de estar funcionando “no automático”.

Embora a sobrecarga mental possa afetar qualquer pessoa, ela costuma ser mais frequente entre profissionais que acumulam múltiplas funções, cuidadores, pais e mães, além de pessoas submetidas a altos níveis de cobrança pessoal.

Hábitos simples no dia a dia podem ajudar a reduzir a sobrecarga mental, favorecendo o descanso Crédito: Imagem: oatawa | Shutterstock

Como reduzir a sobrecarga mental no dia a dia

Embora cada caso deva ser avaliado individualmente, algumas mudanças de hábitos podem ajudar a proteger a saúde mental:

Estabeleça momentos do dia sem notificações e sem telas;

Faça pequenas pausas entre uma atividade e outra para permitir que o cérebro desacelere;

Evite levar problemas do trabalho para o período de descanso sempre que possível;

Priorize uma rotina regular de sono, respeitando horários para dormir e acordar;

Pratique atividade física regularmente, já que o movimento também favorece o funcionamento do cérebro;

Reserve tempo para atividades que proporcionem prazer, conexão social e relaxamento;

Não está com tempo? Escute uma música de que goste muito, isso ajuda a mente a relaxar e focar bons momentos.

“Quando o cansaço deixa de ser passageiro e começa a comprometer a qualidade de vida, o desempenho no trabalho ou os relacionamentos, buscar ajuda profissional é um passo importante”, finaliza Jorge Guedes.

Mais do que descansar o corpo, o cérebro também precisa de momentos reais de pausa. Reconhecer esse limite não é sinal de fraqueza, é uma forma de cuidar da própria saúde antes que a sobrecarga se transforme em um problema maior.