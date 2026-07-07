Mulher mantida em cárcere privado é resgatada em Vitória

Uma auxiliar de cozinha de 55 anos foi resgatada após ser mantida em cárcere privado em Vitória, nesta terça-feira (7). O resgate foi realizado pela Guarda Civil Municipal depois que a vítima conseguiu acionar o Ciodes/190, atendimento de emergências no Espírito Santo.





Segundo a corporação, a mulher relatou que foi abordada por três suspeitos enquanto consumia drogas debaixo da Ponte da Passagem, no domingo (5). O grupo cobrava uma dívida de R$ 700 e passou a mantê-la sob vigilância, impedindo que deixasse o local.





Nesta terça-feira (7), a vítima convenceu os suspeitos de que receberia um depósito bancário e poderia sacar o dinheiro para quitar a dívida. Durante uma parada em um hipermercado, aproveitou um momento de distração do trio para acionar a polícia.





Os três suspeitos foram detidos pela Guarda Civil Municipal e encaminhados à delegacia. A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento, por isso ainda não há definição de quais serão os procedimentos adotados em relação aos envolvidos.