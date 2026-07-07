AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Santa Luiza

Mulher mantida em cárcere privado é resgatada em Vitória

A vítima convenceu os suspeitos de que receberia um depósito bancário. Durante uma parada em um hipermercado, aproveitou um momento de distração do trio para acionar a polícia

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 16:20

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

07 jul 2026 às 16:20
Dois homens e uma mulher foram detidos suspeitos de manterem uma auxiliar de cozinha em cárcere privado
Trio detido por manter mulher em cárcere privado Divulgação/Guarda de Vitória

Uma auxiliar de cozinha de 55 anos foi resgatada após ser mantida em cárcere privado em Vitória, nesta terça-feira (7). O resgate foi realizado pela Guarda Civil Municipal depois que a vítima conseguiu acionar o Ciodes/190, atendimento de emergências no Espírito Santo.


Segundo a corporação, a mulher relatou que foi abordada por três suspeitos enquanto consumia drogas debaixo da Ponte da Passagem, no domingo (5). O grupo cobrava uma dívida de R$ 700 e passou a mantê-la sob vigilância, impedindo que deixasse o local.


Nesta terça-feira (7), a vítima convenceu os suspeitos de que receberia um depósito bancário e poderia sacar o dinheiro para quitar a dívida. Durante uma parada em um hipermercado, aproveitou um momento de distração do trio para acionar a polícia.


Os três suspeitos foram detidos pela Guarda Civil Municipal e encaminhados à delegacia. A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento, por isso ainda não há definição de quais serão os procedimentos adotados em relação aos envolvidos.

Veja Também 

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está sob ivestigação da Delegacia de Vila Valério.

Pedreiro é encontrado morto em obra em Vila Valério

Imagem de destaque

Bandido furta picolés e notebook após quebrar vidraça de sorveteria em Linhares

Viatura da Polícia Militar

Mulher usa arma de choque para fugir de marido agressor em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ponte da Passagem drogas Tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: estudar nas férias é realmente necessário? Veja como encontrar equilíbrio
Investir em imóveis nos Estados Unidos se tornou uma alternativa acessível para brasileiros que buscam diversificação patrimonial (Imagem: Tetiana Chernykova | Shutterstock)
Reforma tributária leva doações de imóveis a baterem recorde no ES
A Prefeitura de Pancas informou que não houve registro de ferimentos graves.
12 crianças ficam feridas após acidente com ônibus escolar em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados