Homem suspeito de abusar sexualmente de crianças é preso na Serra

Um homem de 47 anos, que se apresenta como produtor musical, foi preso preventivamente suspeito de abusar sexualmente de pelo menos quatro crianças na Serra, no Espírito Santo. A prisão ocorrreu no dia 1º, mas só foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (7).



O caso mais recente ocorreu em maio e teve como vítima uma menina de 10 anos. Segundo a Polícia Civil, a criança mora com a mãe e o padrasto na casa do suspeito. Os familiares acolhiam o investigado e prestavam auxílio devido a uma deficiência física que limita a mobilidade dele.





Segundo a delegada Thais Cruz, adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a vítima relatou que o investigado disse que queria levá-la para colher frutas, mas parou o carro em uma rua deserta durante o trajeto e a tocou nas partes íntimas.





Para escapar, a criança pegou o celular do suspeito e o arremessou contra ele para distraí-lo. Em seguida, fugiu. Segundo a vítima, o homem ainda ameaçou matar sua mãe caso ela contasse o que havia acontecido.





Após fugir, a menina pediu ajuda a dois homens que encontrou pelo caminho. Eles acionaram a Polícia Militar e permaneceram com a criança até a chegada da equipe. Enquanto aguardavam, o carro do suspeito passou pelo local e foi reconhecido pela vítima.