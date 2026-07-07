Ex-comandante da PM é criticado por usar escolta; Sesp diz que está dentro da lei

As críticas na Assembleia começaram no momento em que um deputado foi à tribuna e pediu para ser exibido um vídeo em que aparece um carro, supostamente do governo do Estado, usado por Caus e militares fazendo escolta, na região do 3º Batalhão da PM, em Alegre, no Caparaó capixaba. Ele ainda pediu uma aproximação da imagem, com destaque para a placa do veículo, antes de anunciar do que se tratava a exibição.





"Esse vídeo é relativo à utilização de um veículo público e alguns militares estaduais que estão à disposição do ex-comandante geral para que ele faça visita nas unidades e faça a política partidária nas unidades e em eventos públicos", pontuou o parlamentar, lembrando que o coronel Caus é pré-candidato nas Eleições 2026.

O deputado afirmou que, diante do benefício concedido ao ex-comandante, todos os demais pré-candidatos deveriam ter o mesmo direito de proteção.





"Segundo informações, foi alegado que (Caus) estaria sendo ameaçado, em razão do tempo em que ele ficou no comando. Mas todos os outros servidores, seja do bombeiro militar, seja da polícia militar, também fizeram seus preciosos serviços à sociedade capixaba, prenderam muita gente no estrito cumprimento do seu dever legal, nem assim se sentiram ameaçados", comparou.





Outro parlamentar também se manifestou, classificando o caso como "uma vergonha" e provocou a Comissão de Segurança da Assembleia, da qual é membro, a fazer pedido de informação urgente ao governo do Estado sobre a situação.

"Se essa denúncia for verdadeira, que o coronel Caus está andando por aí com oito policiais militares, custeado pelo povo do Espírito Santo, e andando de carro também custeado pelo povo, isso é caso de prisão."





Durante as manifestações, um deputado afirmou ter consultado a placa do veículo no Ciodes e no Detran e não apareceu o cadastro, enquanto outro reforçou a necessidade de pedido de informação ao governo do Estado sobre o caso, para que sejam detalhados gastos com combustível, diárias e pessoal porque haveria indícios de pré-campanha eleitoral com dinheiro público.





Por fim, uma deputada afirmou que seu nome poderia ser incluído no pedido de informação ou qualquer outra medida para esclarecer o caso e questionou: "o coronel está com escolta policial reconhecida pelo Estado, autorizada pelo Estado, com fins de proteção a partir de argumentos comprovados, ou o que a gente viu aqui são imagens de uso da máquina pública de maneira indevida para um pré-candidato a deputado estadual?"