Coronel Caus deixa Comando-Geral da PM no Espírito Santo

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:21
O coronel Douglas Caus deixará o Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo na próxima semana. Segundo informações obtidas por A Gazeta, quem assumirá a chefia da corporação é o coronel Ríodo Lopes Rubim.
Caus ingressou na Polícia Militar em 1989, com início do curso de formação de oficiais. Ele foi nomeado Comandante-Geral da PMES em 2020 e a solenidade de transferência do cargo para Rubim está marcada para o dia 2 de abril.
O evento será realizado no Quartel do Comando-Geral da PMES (QCG), e deve contar com a presença do governador Renato Casagrande, que também deixa o cargo no próximo mês para disputar uma vaga no Senado.
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