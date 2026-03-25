Mudança na chefia

Coronel Caus deixa Comando-Geral da PM no Espírito Santo

A solenidade de transferência do cargo para Rubim está marcada para o dia 2 de abril. O evento será realizado no Quartel do Comando-Geral da PMES (QCG), em Vitória

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:21

Douglas Caus deixará Comadante-Geral da PMES em abril Crédito: Carlos Alberto Silva

O coronel Douglas Caus deixará o Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo na próxima semana. Segundo informações obtidas por A Gazeta, quem assumirá a chefia da corporação é o coronel Ríodo Lopes Rubim.

Caus ingressou na Polícia Militar em 1989, com início do curso de formação de oficiais. Ele foi nomeado Comandante-Geral da PMES em 2020 e a solenidade de transferência do cargo para Rubim está marcada para o dia 2 de abril.

O evento será realizado no Quartel do Comando-Geral da PMES (QCG), e deve contar com a presença do governador Renato Casagrande, que também deixa o cargo no próximo mês para disputar uma vaga no Senado.

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