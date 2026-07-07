Mil produtos vencidos são apreendidos em distribuidoras de Vila Velha

Cerca de mil produtos com prazo de validade vencido foram apreendidos em duas distribuidoras de alimentos e bebidas nos bairros Alecrim e Santa Inês, em Vila Velha, nesta terça-feira (7). Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.





Segundo o delegado Eduardo Passamani, chefe da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), as distribuidoras comercializam alimentos voltados principalmente para festas, como biscoitos, doces e guloseimas.





A operação contou com o apoio do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) e foi realizada após denúncias. Os proprietários ainda serão ouvidos durante a investigação e poderão responder criminalmente por comercializar produtos impróprios para o consumo.