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Trânsito

Rodovia entre São Mateus e Guriri terá bloqueio total; veja desvios

Interdição deve durar seis dias para o avanço das obras de duplicação da via. Confira as rotas alternativas

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 17:57

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

02 jul 2026 às 17:57
Obras de implantação, duplicação, reabilitação, construção de acessos, pontes e outras melhorias nas rodovias ES-010 e ES-315 têm previsão de conclusão em dezembro.
Divulgação | DER-ES

A Rodovia Othovarino Duarte Santos (ES 315/ES 010), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, será totalmente interditada entre os dias 6 e 11 de julho para o avanço das obras de duplicação da via. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o bloqueio será necessário para a instalação de manilhas da nova rede de drenagem pluvial.


A interdição ocorrerá no trecho entre o Hospital Meridional, no bairro Carapina, e o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no Residencial Park Washington.

Rotas alternativas

Durante interdição, o DER-ES orienta motoristas a fazerem desvios e rotas alternativas.
Em vermelho, o trecho interditado. Em azul e roxo, as rotas alternativas Divulgação | DER-ES

O mapa divulgado pelo DER-ES mostra os trajetos alternativos durante o bloqueio. Para quem segue no sentido São Mateus–Guriri, a orientação é utilizar o desvio pela Avenida Central, com acesso à Rua Zédio Bonomo e, em seguida, à Rua Coronel Constantino Cunha.


Motoristas com destino ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, ao quartel do Corpo de Bombeiros, à Multivix ou ao bairro Residencial Park Washington deverão acessar a rota indicada no mapa e entrar à direita no trecho sinalizado.


Já quem segue para o balneário de Guriri deve permanecer na Rua Coronel Constantino Cunha, pois o trecho entre o Hospital Roberto Arnizaut Silvares e o bairro Pedra D'Água permanecerá liberado.


A interdição faz parte das obras de implantação, duplicação, reabilitação, construção de acessos, pontes e outras melhorias nas rodovias ES 010 e ES 315. A conclusão dos serviços está prevista para dezembro de 2026.

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