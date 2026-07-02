Rodovia entre São Mateus e Guriri terá bloqueio total; veja desvios

A Rodovia Othovarino Duarte Santos (ES 315/ES 010), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, será totalmente interditada entre os dias 6 e 11 de julho para o avanço das obras de duplicação da via. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o bloqueio será necessário para a instalação de manilhas da nova rede de drenagem pluvial.
A interdição ocorrerá no trecho entre o Hospital Meridional, no bairro Carapina, e o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no Residencial Park Washington.
Rotas alternativas
O mapa divulgado pelo DER-ES mostra os trajetos alternativos durante o bloqueio. Para quem segue no sentido São Mateus–Guriri, a orientação é utilizar o desvio pela Avenida Central, com acesso à Rua Zédio Bonomo e, em seguida, à Rua Coronel Constantino Cunha.
Motoristas com destino ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, ao quartel do Corpo de Bombeiros, à Multivix ou ao bairro Residencial Park Washington deverão acessar a rota indicada no mapa e entrar à direita no trecho sinalizado.
Já quem segue para o balneário de Guriri deve permanecer na Rua Coronel Constantino Cunha, pois o trecho entre o Hospital Roberto Arnizaut Silvares e o bairro Pedra D'Água permanecerá liberado.
A interdição faz parte das obras de implantação, duplicação, reabilitação, construção de acessos, pontes e outras melhorias nas rodovias ES 010 e ES 315. A conclusão dos serviços está prevista para dezembro de 2026.