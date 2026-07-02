Rodovia entre São Mateus e Guriri terá bloqueio total; veja desvios

O mapa divulgado pelo DER-ES mostra os trajetos alternativos durante o bloqueio. Para quem segue no sentido São Mateus–Guriri, a orientação é utilizar o desvio pela Avenida Central, com acesso à Rua Zédio Bonomo e, em seguida, à Rua Coronel Constantino Cunha.





Motoristas com destino ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, ao quartel do Corpo de Bombeiros, à Multivix ou ao bairro Residencial Park Washington deverão acessar a rota indicada no mapa e entrar à direita no trecho sinalizado.





Já quem segue para o balneário de Guriri deve permanecer na Rua Coronel Constantino Cunha, pois o trecho entre o Hospital Roberto Arnizaut Silvares e o bairro Pedra D'Água permanecerá liberado.





A interdição faz parte das obras de implantação, duplicação, reabilitação, construção de acessos, pontes e outras melhorias nas rodovias ES 010 e ES 315. A conclusão dos serviços está prevista para dezembro de 2026.