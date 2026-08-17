Veja o perfil dos candidatos à Presidência da República

Quando forem às urnas em outubro, os eleitores brasileiros vão ter de escolher entre 13 nomes que estão na disputa para a Presidência da República. A quantidade de concorrrentes nas Eleições 2026 para ocupar a cadeira no Palácio do Planalto pode até chamar atenção, mas é exatamente a mesma do pleito de 2022.





No comparativo com a última eleição geral, porém, os candidatos mudaram bastante. Apenas Lula (PT), que tenta a reeleição, e Pablo Marçal (PRTB) são figurinhas repetidas. Da família Bolsonaro, sai o pai, Jair, para a entrada do filho Flávio (PL).





Nesta lista de candidaturas, há nomes com força regional, como Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás.





Há também estreantes na disputa, como a advogada Clariana Barão (DC), o escritor Augusto Cury (Avante) e o empresário Renan Santos (Missão), e outros velhos conhecidos de pleitos locais ou nacionais, a exemplo de Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata).





Com exceção de Lula, que concorre com outros partidos coligados, os demais candidatos vão disputar em chapa puro-sangue, isto é, apenas uma legenda no apoio formal.





Confira o perfil de todos os candidatos: