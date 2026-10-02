O poder que vem das urnas

Com vistas a remediar o abuso do poder estatal, algumas teorias políticas modernas ganharam espaço, mormente após o movimento Iluminista e a Revolução Francesa. Uma delas, amplamente difundida pela obra de Montesquieu, é a teoria da separação de poderes, que parte da premissa de que a melhor maneira de limitar o poder estatal é fragmentando-o, atribuindo a órgãos distintos, independentes e harmônicos entre si, as diferentes funções estatais precípuas: legislar, administrar e julgar os conflitos que se instalarem.





A segunda é a teoria da soberania popular que, com a secularização do Estado, fundamenta a legitimidade do exercício do poder estatal no consenso popular, de onde decorre aquele que é um dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, segundo o qual todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos.





É bem verdade que, no contexto atual, há forte e compreensível descrédito popular quanto aos representantes eleitos e à atividade política de uma forma ampla. Nas propagandas eleitorais no rádio e na televisão e nos debates, temas fundamentais acabam sendo preteridos e, não raramente, o que se vê é a tentativa de conquista de votos pelo medo e pelo ódio, estratégia que, lamentavelmente, tem potencial de atingir os mais incautos, sobretudo numa eleição tão polarizada.





Sem embargo dessa constatação, a solução dos problemas que guardam relação com a atuação estatal há de passar pela via democrática. Eventuais atalhos pelos caminhos tortuosos das medidas de exceção ou totalitárias podem ter efeitos opostos, retrocedendo às conquistas já alcançadas.





Sem democracia, não há solução. Esses momentos devem servir para salientar a necessidade de desenvolvimento da cultura política e de amadurecimento do espírito democrático do país.





A despeito da importância dos cargos de presidente da República e governador do Estado, é preciso atenção à eleição para a Assembleia Legislativa e para o Congresso Nacional. Afinal de contas, é no Legislativo que estão representados os mais variados segmentos do pensamento e da sociedade brasileira.