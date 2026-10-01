Capixaba conta no Instagram a história do voto feminino no Brasil





Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), ex-procuradora-geral de Justiça e professora de Direito aposentada da Ufes, Catarina Cecin Gazele lançou uma série especial de vídeos no Instagram (@catarinacecin) sobre a história do voto feminino no Brasil.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





A série tem cinco episódios no total, veiculados diariamente. O primeiro vídeo foi ao ar nesta quarta-feira (30/9) e o encerramento da série está previsto para este domingo (4), dia das eleições, conectando a trajetória histórica do sufrágio feminino com a importância do exercício da democracia e da representatividade nas urnas.





“Muitas pessoas acreditam que o voto feminino surgiu do nada em 1932, mas a história é feita de pioneirismo e coragem. Poucos sabem, por exemplo, que o Rio Grande do Norte saiu na frente de todo o país ao aprovar uma lei estadual, ainda em 1927, permitindo o voto das mulheres”, lembra Catarina Gazele.





Ela destaca também a participação do Espírito Santo na conquista desse direito das mulheres. “Da mesma forma, precisamos resgatar a memória das capixabas que fizeram história, como Emiliana Emery Viana, de Alegre, que em 1929 conquistou na Justiça o direito de votar, tornando-se a terceira mulher do Brasil a obter o título eleitoral”.