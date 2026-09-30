AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Comunistas indicam seus candidatos preferidos no Espírito Santo

Partido não conseguiu lançar nomes próprios no Estado, mas está apoiando aliados do campo da esquerda.

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 16:53

Públicado em 

30 set 2026 às 16:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Rafael Demuner, candidato do UP ao governo do ES
Rafael Demuner, candidato da UP ao governo do ES Divulgação

O velho Partido Comunista Brasileiro não conseguiu lançar candidatos próprios nas eleições deste ano no Espírito Santo. Mas mesmo assim o PCB divulgou uma lista com candidatos que o partido indica para serem votados pelos seus militantes e simpatizantes - todos postulantes com perfil de esquerda, por óbvio.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


Para presidente da República, o PCB lançou candidato próprio, Edmilson Costa; para governador, os comunistas sugerem voto em Rafael Demuner, da Unidade Popular (UP), servidor da Ufes; para deputado estadual, o partido recomenda apoio à reeleição de Camila Valadão, do Psol; para a Câmara dos Deputados, a legenda comunista indica dois candidatos do Psol: Tuanne Almeida e Vinicius Machado.


Para o Senado, dois nomes são indicados: Professor Fabian, do Psol, como primeira opção de voto, e o senador Fabiano Contarato, do PT, candidato à reeleição, na segunda opção. Em relação ao petista, o PCB diz que apresenta um “voto crítico”, sugerindo ressalvas políticas ao delegado da Polícia Civil licenciado. 

Veja Também 

Assembleia do Sindicato dos Ferroviários ES/MG

Grande sindicato do ES vai sortear 2 carros 0km e 200 TVs

Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo

Presos do ES agora têm transporte gratuito após cumprir pena


Segundo o Partido Comunista, Contarato adotou uma postura “punitivista” em relação ao projeto que prolonga o aumento das medidas socioeducativas de menores em conflito com a lei. Além  disso, acusou o próprio PT de apoiar um projeto que “aponta para um fortalecimento do neoliberalismo no Brasil”.


“O PCB,  por motivos maiores, não conseguiu lançar candidaturas próprias no Espírito Santo, mas nem por isso nós iremos nos eximir de debate político ao conjunto da classe trabalhadora capixaba e de indicar as candidaturas aliadas e os votos críticos”, afirmou a legenda. 

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Mulher realiza sonho e faz história no sistema portuário capixaba

Igreja em Cariacica tem lucro de quase R$ 300 mil com festa

Ninguém mais vai ficar sem dentes (e sem sorrir) em cidade do ES

Camisa de time de futebol é vendida por R$ 40 mil em leilão no ES

Prefeitura cancela tradicional festa nas montanhas capixabas

Após 26 anos, tradicional casa de shows no ES cancela programação de verão

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

PCB Comunista Eleicões 2026 Fabiano Contarato Camila Valadão PSOL Polícia Civil Presidência Câmara dos Deputados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Apostas, jogos on-line, bets, vício
Mais de 380 mil pessoas no ES apostaram em bets, revela pesquisa
Imagem de destaque
Da pergunta sobre Deus a FHC à cadeirada de Datena: 5 debates que marcaram as eleições brasileiras
Imagem de destaque
As construções monumentais 'escondidas' na Amazônia descobertas por cientistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados