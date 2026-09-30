Comunistas indicam seus candidatos preferidos no Espírito Santo

O velho Partido Comunista Brasileiro não conseguiu lançar candidatos próprios nas eleições deste ano no Espírito Santo. Mas mesmo assim o PCB divulgou uma lista com candidatos que o partido indica para serem votados pelos seus militantes e simpatizantes - todos postulantes com perfil de esquerda, por óbvio.





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Para presidente da República, o PCB lançou candidato próprio, Edmilson Costa; para governador, os comunistas sugerem voto em Rafael Demuner, da Unidade Popular (UP), servidor da Ufes; para deputado estadual, o partido recomenda apoio à reeleição de Camila Valadão, do Psol; para a Câmara dos Deputados, a legenda comunista indica dois candidatos do Psol: Tuanne Almeida e Vinicius Machado.





Para o Senado, dois nomes são indicados: Professor Fabian, do Psol, como primeira opção de voto, e o senador Fabiano Contarato, do PT, candidato à reeleição, na segunda opção. Em relação ao petista, o PCB diz que apresenta um “voto crítico”, sugerindo ressalvas políticas ao delegado da Polícia Civil licenciado.