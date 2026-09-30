Comunistas indicam seus candidatos preferidos no Espírito Santo

O velho Partido Comunista Brasileiro não conseguiu lançar candidatos próprios nas eleições deste ano no Espírito Santo. Mas mesmo assim o PCB divulgou uma lista com candidatos que o partido indica para serem votados pelos seus militantes e simpatizantes - todos postulantes com perfil de esquerda, por óbvio.
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Para presidente da República, o PCB lançou candidato próprio, Edmilson Costa; para governador, os comunistas sugerem voto em Rafael Demuner, da Unidade Popular (UP), servidor da Ufes; para deputado estadual, o partido recomenda apoio à reeleição de Camila Valadão, do Psol; para a Câmara dos Deputados, a legenda comunista indica dois candidatos do Psol: Tuanne Almeida e Vinicius Machado.
Para o Senado, dois nomes são indicados: Professor Fabian, do Psol, como primeira opção de voto, e o senador Fabiano Contarato, do PT, candidato à reeleição, na segunda opção. Em relação ao petista, o PCB diz que apresenta um “voto crítico”, sugerindo ressalvas políticas ao delegado da Polícia Civil licenciado.
Segundo o Partido Comunista, Contarato adotou uma postura “punitivista” em relação ao projeto que prolonga o aumento das medidas socioeducativas de menores em conflito com a lei. Além disso, acusou o próprio PT de apoiar um projeto que “aponta para um fortalecimento do neoliberalismo no Brasil”.
“O PCB, por motivos maiores, não conseguiu lançar candidaturas próprias no Espírito Santo, mas nem por isso nós iremos nos eximir de debate político ao conjunto da classe trabalhadora capixaba e de indicar as candidaturas aliadas e os votos críticos”, afirmou a legenda.
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