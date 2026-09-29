Mulher realiza sonho e faz história no sistema portuário capixaba

Ela buscava um emprego com estabilidade e hoje, 18 anos mais tarde, conquistou bem mais do que sonhava: “Sou apaixonada pelo meu trabalho. Lembro do encantamento e da surpresa que tive ao entrar no porto para o meu primeiro dia como guarda portuária. Estar perto do mar, ver navios enormes...Passado tanto tempo, com mais maturidade e experiência, ainda preservo esse sentimento”.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





É assim que a coordenadora da Guarda Portuária da Vports, Josi Fabres, 45 anos, enxerga a profissão que escolheu quando tinha 27 anos e prestou concurso público para o cargo.





Recentemente, a trajetória de 18 anos lhe rendeu um feito inédito no país, segundo a Vports: ela acaba de ser promovida, depois de participar de um processo seletivo interno, e se tornou a primeira mulher responsável pela guarda portuária nos portos brasileiros. “É uma alegria enorme, mas também uma grande responsabilidade”, afirma.





Ela conta que, ao decidir pelo concurso, nunca tinha entrado em um porto antes e nem se relacionava com ninguém ligado ao setor. “Saí de Colatina porque enxerguei ali, diante de mim, uma oportunidade”, lembra.