Mulher realiza sonho e faz história no sistema portuário capixaba

Ela buscava um emprego com estabilidade e hoje, 18 anos mais tarde, conquistou bem mais do que sonhava: “Sou apaixonada pelo meu trabalho. Lembro do encantamento e da surpresa que tive ao entrar no porto para o meu primeiro dia como guarda portuária. Estar perto do mar, ver navios enormes...Passado tanto tempo, com mais maturidade e experiência, ainda preservo esse sentimento”.
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É assim que a coordenadora da Guarda Portuária da Vports, Josi Fabres, 45 anos, enxerga a profissão que escolheu quando tinha 27 anos e prestou concurso público para o cargo.
Recentemente, a trajetória de 18 anos lhe rendeu um feito inédito no país, segundo a Vports: ela acaba de ser promovida, depois de participar de um processo seletivo interno, e se tornou a primeira mulher responsável pela guarda portuária nos portos brasileiros. “É uma alegria enorme, mas também uma grande responsabilidade”, afirma.
Ela conta que, ao decidir pelo concurso, nunca tinha entrado em um porto antes e nem se relacionava com ninguém ligado ao setor. “Saí de Colatina porque enxerguei ali, diante de mim, uma oportunidade”, lembra.
A grande chance de mostrar seu potencial veio em 2019 quando, com a experiência acumulada de uma década de trabalho, foi convidada para substituir um colega como inspetora de turno. “O inspetor é o profissional que responde pelos colegas em um plantão operacional. Deu certo e, a partir daí, recebi a primeira promoção, me tornando inspetora.”
Segundo Josi, uma série de atividades ligadas à segurança dos complexos portuários fica sob responsabilidade da guarda, incluindo credenciamento, cadastro e acesso ao porto; controle e monitoramento das áreas portuárias; segurança de pessoas, veículos e mercadorias; apoio em situações de emergência; entre outras.
“Cabe à guarda, por exemplo, garantir a operação do porto a partir do cumprimento dos requisitos do ISPS Code, uma norma internacional que permite que navios estrangeiros aportem aqui. De forma simplificada, precisamos ter um Plano de Segurança, que é elaborado e submetido a uma comissão nacional. O cumprimento deste plano nos garante uma declaração que permite a operação e o acesso de embarcações de outros países”, explica, informando que tem, sob sua coordenação, um efetivo de 35 pessoas.
Já o monitoramento, de acordo com ela, é realizado com apoio da tecnologia. “Uma das bases de trabalho da guarda é o Centro de Controle e Monitoramento, que conta com 473 câmeras, funcionando 24 horas todos os dias da semana”, diz.
O reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e materializado na promoção à coordenadora da guarda deixou Josi, obviamente, muito feliz. Mas sua maior realização atende pelo nome de Diana. “No dia em que fui promovida, minha filha, hoje com 23 anos, me escreveu uma carta, dizendo o quanto se inspira em mim e ressaltando que não desiste de suas lutas porque tem uma mãe que também não desiste”, conta, emocionada.
Diana acompanhou a trajetória da mãe desde muito pequena: “Ela só tinha cinco anos quando comecei e lembro de trazê-la na visita a um navio da Marinha no Porto de Vitória para conhecer meu local de trabalho. Hoje, ela é formada em Filosofia e está quase terminando o curso de Psicologia. Ela se orgulha de mim, mas também me orgulho muito dela”.
A admiração de Diana é compartilhada também por colegas de trabalho. O gerente de Tecnologia e Segurança Portuária da empresa, David Neto, responsável pela promoção de Josi, ressalta a dedicação, o preparo e a competência da nova coordenadora.
“Essa escolha representa um momento pioneiro para a Vports e para o setor. Pela primeira vez, temos uma mulher assumindo a Coordenação da Guarda Portuária, em uma posição estratégica de liderança e segurança. Mais do que ocupar uma cadeira, a chegada da Fabres reforça que competência, liderança e capacidade de entrega não têm gênero. O ambiente portuário está mudando, e nós queremos fazer parte dessa transformação, ampliando cada vez mais o espaço para mulheres em posições de liderança”, afirma Neto.
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