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Esporte

O que falta para a conclusão das obras do Ginásio do DED? Entenda

Reconstrução segue paralisada e depende da resolução de um impasse burocrático entre Prefeitura de Vitória e o Governo do Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2026 às 17:14
Ginásio Jones dos Santos Neves antes da reforma
Ginásio Jones dos Santos Neves antes da reforma Elisa Rangel

O Ginásio Jones dos Santos Neves, localizado em Bento Ferreira, se tornou um dos principais centro esportivos do Espírito Santo ao longo de seus 75 anos de história, recebendo eventos importantes de diversas modalidades. Porém, apesar do passado glorioso, o 76º aniversário de uma das principais casas do esporte capixaba não poderá ser comemorado, já que o ginásio segue com obras de reconstrução paralisadas.


A primeira reforma foi confirmada em 20 de março de 2025, e projetava a conclusão das obras para janeiro de 2026. Apesar disso, durante o processo, a estrutura do DED (como é conhecido o ginásio) desabou durante forte ventania, no dia 17 de maio do mesmo ano. Na ocasião, ninguém se feriu, mas três carros foram atingidos pelos destroços.


Já desde a primeira reforma, a revitalização do DED passava por problemas documentais. Depois do desabamento, foi revelado que as obras iniciais não tinham alvará nem licença ambiental. Em novembro de 2025, a Sesport (Secretaria de Esportes e Lazer) fez uma nova projeção, garantindo que as reformas pós-desabamento iriam até a segunda quinzena de março de 2026. No atual momento, a parte burocrática volta a assombrar a Sesport e a Prefeitura de Vitória, envolvidas na reconstrução, que não tem previsão para ser concluída. 


Ginásio Jones dos Santos Neves após desabamento
Ginásio Jones dos Santos Neves após desabamento Divulgação / Redes Sociais
Impasse entre Governo do Estado e Prefeitura de Vitória

Em resposta à reportagem de A Gazeta, a secretaria estadual afirmou que não haviam pendências por parte do órgão estadual, sinalizando que a retomada da obra depende “da autorização da Prefeitura”, e que as documentações solicitadas pelo órgão municipal já haviam sido protocoladas. 


Procurada pela reportagem, a Prefeitura disse “receber com surpresa” as informações dadas pela Sesport, e garantiu que a proposta apresentada pela Secretaria ainda estava em análise e que não apresentava condições para aprovação.



Entre as questões apontadas na análise, estão a necessidade de adequação da edificação aos limites do terreno, aos afastamentos frontais e lateral mínimos previstos no Plano Diretor Urbano (PDU) e à taxa de permeabilidade exigida pela legislação. O projeto também não apresenta o quantitativo mínimo de vagas de estacionamento previsto no PDU. Por se tratar de Empreendimento Especial, o projeto também deverá ser submetido à análise da Comissão Técnica de Análise, que avaliará os impactos da implantação sobre o trânsito e a vizinhança e poderá estabelecer os ajustes necessários para a compatibilização do empreendimento com o entorno e com a legislação urbanística. Dessa forma, neste momento, o que se aguarda é a adequação do projeto às exigências apontadas na análise técnica, a complementação da documentação necessária e o posterior prosseguimento das etapas de análise previstas para a aprovação


Prefeitura de Vitória 

Obras do Ginásio Jones dos Santos Neves estão paradas
Obras do Ginásio Jones dos Santos Neves estão paradas Sidney Novo

Perante à resposta dada pela Prefeitura, a Sesport declarou que, no momento, a continuidade da obra depende da conclusão da análise da Prefeitura de Vitória, além de reforçar que a reconstrução está contemplada no planejamento do Governo.


A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que os pontos mencionados na nota em questão não foram solicitados formalmente pela Prefeitura de Vitória, não havendo, portanto, no presente momento, pendência oficialmente apresentada a ser atendida pela Secretaria. A Sesport atendeu aos ajustes solicitados até o momento e respondeu aos questionamentos que lhe foram encaminhados. O projeto encontra-se, atualmente, em análise pela Prefeitura de Vitória.Trata-se de uma obra prioritária para o Estado e que está contemplada no planejamento do Governo.

Secretaria de Esportes e Lazer 

A secretaria garantiu ainda que não há alteração no projeto da obra e nem no valor investido nesta, além de se colocar “à disposição da administração municipal para as providências e os entendimentos porventura necessários, em conformidade com as disposições legais e os regramentos vigentes, com o objetivo de contribuir para a celeridade na conclusão do processo e a continuidade da obra”. 


A ideia inicial era que o ginásio passasse de 400 para 1.100 lugares, mas depois da queda da estrutura, a projeção da capacidade passou para 1. 400 pessoas. Com investimento de R$ 29 milhões, a expectativa era de receber diversos jogos nacionais e internacionais, e das seleções brasileiras de basquete e vôlei. Hoje, perto do fim do mês de setembro de 2026, as obras ainda não foram concluídas.


Enquanto as pendências não são resolvidas, as obras seguem paradas, e a recepção de eventos de grande porte, cada vez mais distante.
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