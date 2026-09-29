O que falta para a conclusão das obras do Ginásio do DED? Entenda

Em resposta à reportagem de A Gazeta, a secretaria estadual afirmou que não haviam pendências por parte do órgão estadual, sinalizando que a retomada da obra depende “da autorização da Prefeitura”, e que as documentações solicitadas pelo órgão municipal já haviam sido protocoladas.





Procurada pela reportagem, a Prefeitura disse “receber com surpresa” as informações dadas pela Sesport, e garantiu que a proposta apresentada pela Secretaria ainda estava em análise e que não apresentava condições para aprovação.







