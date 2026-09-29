Cedtec terá cursos de graduação e nova unidade em Cachoeiro

"Esse resultado é dos capixabas. Ser lembrados, pela quinta vez seguida, como referência em cursos técnicos é fruto da confiança de quem aposta na gente há mais de 20 anos, desde a nossa primeira turma em Aracruz. Aqui, educação profissional é levada a sério – e é por isso que seguimos crescendo, agora com a chegada de uma nova unidade em Cachoeiro de Itapemirim", pontua.