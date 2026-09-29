Cedtec terá cursos de graduação e nova unidade em Cachoeiro

Educação profissional com seriedade. Esse é o objetivo do Cedtec, escola técnica que conquistou pela quinta vez o primeiro lugar no Recall de Marcas A Gazeta, na categoria “Curso Técnico Profissionalizante”. Agora, a empresa se prepara para alçar voos ainda mais altos com a inauguração de uma nova unidade em Cachoeiro e uma faculdade.
“A nossa marca sempre foi essa e o nosso slogan, inclusive, é “Educação profissional levada a sério. Isso acaba refletindo na opinião das pessoas e como os capixabas nos reconhecem”, afirma o diretor-geral do Cedtec, Braz Pertel.
Hoje, a instituição conta com mais de 15 mil alunos matriculados em todo o Brasil e os cursos técnicos cobrem as áreas de saúde, indústria, segurança do trabalho, gestão e tecnologia, com aulas práticas em laboratório.
Braz Pertel relembra que a escola começou em Aracruz, há mais de 20 anos, e já soma mais de 100 mil profissionais formados. A rede tem unidades presenciais em Serra, Cariacica, Vila Velha, Guarapari, Colatina e Barra de São Francisco, além de polos de educação a distância no Espírito Santo e em outros Estados.
Vale destacar que o Cedtec também oferece Ensino Médio, pós-graduação, supletivo, qualificação profissional e certificação profissional, voltada a quem já trabalha na área e quer o diploma de curso técnico. A Faculdade Cedtec está em processo de aprovação.
"Esse resultado é dos capixabas. Ser lembrados, pela quinta vez seguida, como referência em cursos técnicos é fruto da confiança de quem aposta na gente há mais de 20 anos, desde a nossa primeira turma em Aracruz. Aqui, educação profissional é levada a sério – e é por isso que seguimos crescendo, agora com a chegada de uma nova unidade em Cachoeiro de Itapemirim", pontua.
Tudo isso surge de um olhar atento às diferentes demandas do mercado e o resultado está no pentacampeonato do Recall de Marcas A Gazeta, premiação que mede quais marcas os capixabas lembram primeiro em cada segmento.
As matrículas para os cursos técnicos estão abertas e podem ser feitas pelo site cedtec.com.br ou pelo telefone 0800 434 5151.