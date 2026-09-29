Costas e braços: 5 exercícios para deixar o treino de superiores mais completo

Treinar a parte superior do corpo também é importante para quem busca um físico mais equilibrado, além de contribuir para força e postura no dia a dia. Costas, ombros e braços participam de diversos movimentos e podem ser trabalhados com exercícios específicos que exploram diferentes músculos da região. Para quem quer variar a rotina de musculação, alguns movimentos feitos no cross e com halteres podem ser boas opções para incluir no treino.