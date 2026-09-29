Laranja-amarga faz bem para quê? Conheça 6 possíveis benefícios e como usar

A laranja-amarga, conhecida cientificamente como Citrus aurantium , é uma variedade de laranja que se diferencia pelo sabor mais intenso e amargo. Originária da Ásia, a fruta é utilizada em diferentes culturas, tanto na culinária quanto na medicina tradicional. Além disso, destaca-se por sua composição nutricional, que inclui fósforo, cálcio, ferro, fibras e vitaminas. Esses nutrientes desempenham diferentes funções no organismo e fazem com que o alimento seja associado a diversos benefícios para a saúde. A seguir, confira alguns deles!