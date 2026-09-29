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Pedro Scooby explica fim do casamento com Cintia Dicker: 'A água transbordou'

Surfista afirma que separação não teve uma razão específica; casal tem uma filha de 3 anos e anunciou o término em setembro
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 17:54

Pedro Scooby e Cintia Dicker anunciaram o fim do casamento em setembro
Pedro Scooby e Cintia Dicker anunciaram o fim do casamento em setembro @pedroscooby/Instagram

Pedro Scooby falou sobre o fim do casamento com Cintia Dicker e afirmou que a separação foi resultado de um conjunto de acontecimentos, e não de um episódio específico. O surfista explicou que chegou um momento em que os dois entenderam que não deveriam mais continuar juntos.

Em entrevista ao portal Leo Dias, o surfista foi questionado sobre o que levou ao divórcio. "Acho que não tem um motivo específico. Sei lá... Falar que a água transbordou. Tem uma hora que transborda e aí a gente decidiu que, naquele momento, não era mais para continuar junto", disse.

Na sequência, o atleta voltou a dizer que não há uma explicação única para o fim da relação com a atriz e modelo. "Mas, assim (...) Sei lá, acontece, não tem muita explicação".

Scooby e Cintia estavam juntos desde 2019 e são pais de Aurora, de 3 anos. O término foi anunciado no início de setembro, após rumores de separação circularem semanas antes.

As especulações ganharam força em agosto, quando o surfista compareceu ao casamento do amigo Gabriel Medina com Isabella Arantes sem a companhia de Cintia.

Após a confirmação do término, Scooby também recorreu às redes sociais para esclarecer que uma possível traição não motivou a separação. Na ocasião, afirmou que os dois já estavam separados havia dois meses e que mantinham uma relação próxima.

"Vou falar aqui da minha boca em respeito a Cintia. Eu não fiquei com ninguém, não estou ficando com ninguém, traição não foi o motivo da nossa separação. A gente está separado há dois meses", iniciou nos stories do Instagram.

"Estou falando da minha boca aqui só para as pessoas já ficarem sabendo: não, não teve, não fiquei com ninguém. Traição não foi o motivo da nossa separação. Pelo contrário, né? Eu e ela estamos muito bem, muito unidos nesse momento, um apoiando o outro, um fazendo bem para o outro, a gente se fala todo dia e, bom, dentro do possível está tudo certo", completou.

Além de Aurora, Scooby é pai de Dom, de 14 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10, do relacionamento anterior com a atriz Luana Piovani.

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