Pedro Scooby explica fim do casamento com Cintia Dicker: 'A água transbordou'

"Estou falando da minha boca aqui só para as pessoas já ficarem sabendo: não, não teve, não fiquei com ninguém. Traição não foi o motivo da nossa separação. Pelo contrário, né? Eu e ela estamos muito bem, muito unidos nesse momento, um apoiando o outro, um fazendo bem para o outro, a gente se fala todo dia e, bom, dentro do possível está tudo certo", completou.